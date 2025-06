Klient w centrum filozofii firmy

SharkNinja to firma, która w swoim DNA ma zakodowane silne skupienie na innowacyjności i ciągłe dążenie do ulepszania swoich produktów. Firma koncentruje się na rozwiązywaniu realnych problemów konsumentów, tworząc produkty, które wyprzedzają ich oczekiwania. Jak podkreśla Michael Maier, Managing Director, Central Europe at SharkNinja: "W SharkNinja chcemy być jak najbliżej naszych klientów i dostosowywać się do ich potrzeb – to właśnie one napędzają nasze innowacje". Podejście do projektowania produktów opiera się na identyfikowaniu problemów, o których konsumenci wcześniej nawet nie myśleli, a następnie dostarczaniu im intuicyjnych i efektywnych rozwiązań. Zaangażowanie w badania i rozwój jest fundamentem sukcesu firmy, pozwalając na ciągłe doskonalenie oferty i wprowadzanie przełomowych technologii.

Dwa filary innowacji: Shark i Ninja

Portfolio produktowe SharkNinja dzieli się na dwie główne linie: Shark i Ninja. Shark to synonim innowacji w dziedzinie odkurzaczy i urządzeń do pielęgnacji (Clean i Beauty). Odkurzacze bezprzewodowe Shark, dzięki zaawansowanym technologiom, zmieniają sprzątanie, oferując bezkompromisową moc i wygodę użytkowania. Z kolei suszarko-lokówka FlexStyle 5w1, laureatka nagrody VIVA! Najlepsze dla urody 2024, to przykład produktu, który odpowiada na potrzeby współczesnych kobiet, oferując wszechstronne możliwości stylizacji włosów. Ninja to z kolei królestwo nowoczesnych urządzeń kuchennych. Flagowe airfryery marki Ninja zdobyły uznanie polskich konsumentów dzięki swojej wszechstronności, szybkości i możliwości przygotowywania zdrowych posiłków. Firma nieustannie poszerza swoją ofertę, a już wkrótce na polskim rynku zadebiutują kolejne nowości, takie jak urządzenie do napojów mrożonych Slushi.

W Polsce SharkNinja realizuje model Direct-to-Consumer (D2C), umożliwiając klientom zakupy bezpośrednio w oficjalnych sklepach firmy. Ten model umożliwia marce przede wszystkim prezentację pełnego portfolio produktów i szybsze reagowanie na zmieniające się oczekiwania konsumentów. Równolegle SharkNinja rozwija współpracę z kluczowymi partnerami handlowymi, takimi jak Media Expert, RTV Euro AGD i w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, oferując tym samym klientom wiele kanałów sprzedaży.

Sukces w Polsce i perspektywy na przyszłość

Zdobycie Lauru Konsumenta 2025 to potwierdzenie rosnącej popularności firmy SharkNinja w Polsce. Mimo krótkiej obecności na rynku (od połowy 2024 roku), firma szybko zdobywa udziały i umacnia swoją pozycję. Perspektywy rozwoju na polskim rynku są obiecujące, a SharkNinja planuje dalsze inwestycje w innowacje i rozwój kanałów sprzedaży.

SharkNinja to firma, która kształtuje na nowo świat AGD, stawiając klienta w centrum swojej działalności. Innowacyjne produkty, strategia D2C i uznanie konsumentów to fundamenty sukcesu firmy. Odkryj świat innowacyjnych rozwiązań SharkNinja i przekonaj się, jak sprzęty gospodarstwa domowego mogą ułatwić Twoje codzienne życie. Odwiedź oficjalną stronę sklepu Shark oraz oficjalną stronę sklepu Ninja i przekonaj się sam!