To pierwsza z gier, której koncepcja i projekt zostały opracowane wspólnie z zespołem Ekipy. Zgodnie z zapowiedziami przygotowaliśmy grę, która skierowana jest do szerokiego grona odbiorców na całym świecie. Nasz tytuł będąc w kategorii casual pozwala nam dotrzeć do międzynarodowej publiczności. Zakładamy, że dotarcie do naszych fanów, którzy np. poszukiwali naszych lodów tego lata, pomoże nam zyskać bazę pierwszych użytkowników, co będzie niewątpliwie wsparciem dla promocji gry na rynkach zagranicznych - zapowiedział prezes Ekpia Holding S.A. - Krzysztof Misiałkiewicz.

Budżet gry przekroczył milion złotych

Nad grą pracowało kilkanaście osób, a jej budżet to 1,2 miliona złotych. W grze trzeba zajmować się wirtualnym dinozaurem, który właśnie wykluł się z jaja. Z pomocą przyjdą przedmioty, które przyspieszą rozrywkę, a które można kupić w sklepie. W grze przewidziano także dodatkowe mini zabawy. Ich nagrodami są m.in. dodatkowe dinozaury.

"My Dino Friend" dostępna jest już w Google Play, a wkrótce trafi na iOS.