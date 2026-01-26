Media społecznościowe od 16. roku życia

Jak wynika z badania IBRiS przeprowadzonego dla „Rzeczpospolitej”, ponad połowa ankietowanych (52,9 proc.) uważa, że wiek korzystania z nich powinien zostać podniesiony do 16. roku życia.

Reklama

Z kolei co czwarty respondent dostrzega potrzebę przeprowadzenia kampanii edukacyjnej pokazującej skutki korzystania z tych serwisów, ale decyzję o aktywności swoich dzieci powinni podejmować rodzice. By zostawić sytuację taką, jaka jest obecnie (czyli granica wieku na poziomie 13 lat), opowiedział się niespełna co dziesiąty ankietowany - czytamy w Rzeczpospolitej.

Kobiety czy mężczyźni. Kto bardziej chce ograniczeń wiekowych

Z sondażu IBRiS wynika, że wprowadzenie nowego, wyższego limitu wieku częściej popierają kobiety (64 proc.) niż mężczyźni (42 proc.). Panowie bardziej niż panie skłaniają się do tego, by o dostępie do mediów społecznościowych decydowali ostatecznie rodzice (35 proc. mężczyzn versus 17 proc. kobiet). Biorąc natomiast pod uwagę poszczególne grupy wiekowe, to pomysł z podniesieniem wieku w największym stopniu popierają osoby mające między 30 a 39 lat (64 proc.). Najmniej przychylnie patrzą na to osoby najmłodsze. Ograniczenia popiera jedynie 37 proc. badanych z grupy 18-29 lat - informuje gazeta.

Poparcie według preferencji politycznych

Reklama

Bezpieczeństwo dzieci w internecie to sprawa ponad politycznymi podziałami. Jednak największe poparcie dla podwyższenia limitu wieku jest wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej – odpowiedziało tak 79 proc. badanych głosujących na to ugrupowanie w 2023 r. 18 proc. z nich oddałoby tę decyzję w ręce rodziców, a tylko 1 proc. respondentów jest za utrzymaniem obecnej sytuacji.

W przypadku wyborców Prawa i Sprawiedliwości nowe limity wieku popiera co drugi ankietowany, a za decyzją rodziców opowiada się 11 proc. respondentów. Jednak aż co piąty wyborca tego ugrupowania nie ma w tej sprawie zdania - podaje „Rz"

Kto stawia na edukację i nadzór rodziców?

Na edukację w tym zakresie i mądre decyzje rodziców stawiają natomiast wyborcy Lewicy – uważa tak aż 66 proc. respondentów. Z kolei wyborcy Konfederacji wolą, by doszło do podniesienia limitu wieku (uważa tak co drugi ankietowany), podczas gdy na kampanię edukacyjną i wolę rodziców stawia zaledwie 11 proc.

W praktyce z socjalmediów korzystają znacznie młodsze dzieci, bo jak dotąd w Polsce nie wprowadzono żadnego skutecznego sposobu weryfikacji wieku. Wystarczy podać datę urodzenia, ale nikt nie sprawdza, czy jest ona prawdziwa.