Wzrost zagrożeń w sieci - jakie niebezpieczeństwa czają się w Internecie?

Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost liczby cyberataków, napędzany automatyzacją i wykorzystaniem sztucznej inteligencji po stronie przestępców. Najczęściej atakowani są użytkownicy indywidualni i małe podmioty, bo rzadziej stosują zaawansowane zabezpieczenia i łatwiej ulegają socjotechnice. Kluczowe zagrożenia to m.in. phishing, ransomware, złośliwe aplikacje mobilne, przejęcia kont oraz oszustwa finansowe z wykorzystaniem fałszywych stron płatności.

Najczęstsze zagrożenia w sieci

Najczęściej spotykane w praktyce ataki to trzy grupy: phishing, ransomware oraz różne formy scamu, nastawione przede wszystkim na wyłudzenie pieniędzy lub danych.

Phishing - polega na podszywaniu się pod znane instytucje (np. bank, firmę kurierską, portal aukcyjny) w wiadomościach e‑mail, SMS‑ach lub komunikatorach, aby skłonić użytkownika do podania danych logowania, numeru karty lub kliknięcia w fałszywy link prowadzący do podrobionej strony WWW.

Ransomware - to złośliwe oprogramowanie szyfrujące pliki na komputerze lub smartfonie i żądające okupu za klucz deszyfrujący, przy czym nawet zapłata nie gwarantuje odzyskania danych.

Scam - to szeroka grupa oszustw, takich jak fałszywe inwestycje, „promocje” i sklepy‑widma czy podszywanie się pod konsultantów, którzy nakłaniają do instalacji aplikacji zdalnego pulpitu lub podania kodów autoryzacyjnych w celu bezpośredniego wyłudzenia pieniędzy.

Jakie konsekwencje mogą mieć cyberataki dla użytkowników?

Bezpośrednim skutkiem cyberataku może być utrata środków z konta bankowego, karty lub portfeli elektronicznych oraz czasochłonny proces wyjaśniania sprawy z bankiem i innymi instytucjami. Wyciek danych osobowych i logowania (PESEL, adres, numery dokumentów, hasła) otwiera drogę do kradzieży tożsamości, zakładania kont, zaciągania zobowiązań lub dokonywania zakupów na dane ofiary. Przejęcie kont e‑mail i profili w mediach społecznościowych pozwala przestępcom na dalsze oszustwa wobec rodziny i znajomych.

Ochrona przed zagrożeniami w sieci - jak wybrać odpowiednie rozwiązania?

Sama instalacja pierwszego lepszego antywirusa nie wystarczy, gdy ataki uderzają równocześnie przez e‑mail, przeglądarkę, sieć Wi‑Fi i aplikacje mobilne.

Dlaczego tradycyjny antywirus to za mało w dzisiejszych czasach?

Klasyczny antywirus oparty głównie na sygnaturach nie nadąża za liczbą nowych wariantów złośliwego oprogramowania i ataków bez plikowych. Nowoczesne kampanie wykorzystują luki w przeglądarkach, makra, socjotechnikę i szyfrowany ruch, więc wymagają wielowarstwowej ochrony obejmującej system, przeglądarkę, sieć i tożsamość użytkownika.

Jakie funkcje powinien mieć nowoczesny program ochrony prywatności?

Kluczowe są:

ochrona w czasie rzeczywistym,

analiza zachowania,

zapora sieciowa,

filtrowanie phishingu,

ochrona bankowości.

Coraz większe znaczenie mają też moduły ochrony kamery i mikrofonu, kontrola urządzeń w sieci domowej oraz centralne zarządzanie ochroną wszystkich urządzeń z jednego panelu.

ESET - lider w branży zabezpieczeń internetowych

Wśród dostępnych na rynku rozwiązań wyróżniają się producenci konsekwentnie rozwijający własne technologie detekcji i utrzymujący wysoki poziom ochrony w niezależnych testach. Jednym z nich jest ESET, który od dekad specjalizuje się wyłącznie w cyberbezpieczeństwie.

Do najważniejszych osiągnięć marki należy rozwój zaawansowanej heurystyki i analizy zachowania, dzięki którym produkty ESET wykrywają nowe zagrożenia przed pojawieniem się sygnatur. Firma jest też rozpoznawalna z badań nad zaawansowanymi kampaniami APT.

Rozwiązania ESET są używane przez dziesiątki milionów użytkowników w wielu krajach, zarówno w domu, jak i w biznesie. Firma może pochwalić się licznymi wyróżnieniami w testach laboratoriów bezpieczeństwa, w tym nagrodami za skuteczność detekcji i niskie obciążenie systemu.

ESET Produktem Roku 2024 - nagroda AV-Comparatives

Tytuł „Product of the Year” AV‑Comparatives otrzymują rozwiązania, które w ciągu roku uzyskały najwyższe, stabilne wyniki w wielu kategoriach testów. W praktyce oznacza to potwierdzenie nie tylko skuteczności ochrony, ale również dobrej wydajności i ergonomii produktu.

Co oznacza ta nagroda dla użytkowników ESET?

Dla użytkownika to sygnał, że inwestuje w rozwiązanie wielokrotnie zweryfikowane przez niezależnych ekspertów, a nie wyłącznie w obietnice marketingowe.

ESET HOME Security Premium - zaawansowana ochrona dla Twojej prywatności

Pakiet ESET HOME Security Premium jest skierowany do osób, które chcą jednocześnie chronić urządzenia, dane, płatności i prywatność online.

Co to jest ESET HOME Security Premium i dlaczego warto z niego korzystać?

To kompleksowy pakiet bezpieczeństwa dla domu, łączący ochronę antywirusową, sieciową i prywatności z dodatkowymi funkcjami, takimi jak VPN.

Kluczowe funkcje ESET HOME Security Premium

Pakiet obejmuje zaawansowany silnik antywirusowy, zaporę sieciową, moduł ochrony bankowości i płatności, ochronę kamery i mikrofonu, kontrolę rodzicielską i funkcje szyfrowania lub bezpiecznego usuwania plików.

Ochrona przed phishingiem i ransomware - jak działa?

Ochrona przed phishingiem opiera się na filtrowaniu adresów URL, analizie treści stron i blokowaniu fałszywych witryn, zanim użytkownik poda dane logowania czy karty płatniczej. Z kolei mechanizmy anty‑ransomware monitorują zachowanie procesów i operacje na plikach, blokując próby masowego szyfrowania lub podejrzane modyfikacje danych.

Nowość w ESET HOME Security Premium - funkcja VPN

Zintegrowany VPN szyfruje ruch internetowy, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo podczas korzystania z publicznych sieci Wi‑Fi. Dodatkowo pomaga ukryć prawdziwy adres IP.

Jak ESET HOME Security Premium chroni Twoje urządzenia?

Pakiet działa wielowarstwowo: chroni system plików, monitoruje procesy, filtruje ruch sieciowy i zabezpiecza przeglądanie stron.

Monitorowanie sieci i ochrona przed zagrożeniami

Wbudowana zapora i moduły monitorujące ruch analizują połączenia przychodzące i wychodzące, wykrywając próby nieautoryzowanego dostępu i podejrzane aktywności. Użytkownik zyskuje też wgląd w stan bezpieczeństwa sieci domowej, co pomaga wychwycić słabo zabezpieczone urządzenia czy błędy konfiguracji.

Ochrona prywatności użytkowników w Internecie

Ochrona prywatności obejmuje bezpieczne moduły bankowości, kontrolę dostępu aplikacji do kamery i mikrofonu oraz szyfrowanie połączenia przez VPN.

Proste zarządzanie i wsparcie techniczne

Centralny panel ESET HOME pozwala łatwo sprawdzić status ochrony, odnawiać subskrypcje i zarządzać urządzeniami całej rodziny. W razie problemów użytkownik może skorzystać z dokumentacji, bazy wiedzy oraz wsparcia technicznego producenta.

Dlaczego warto postawić na ESET?

Postawienie na jedno, spójne środowisko bezpieczeństwa upraszcza ochronę wszystkich urządzeń i zmniejsza ryzyko „dziur” pomiędzy różnymi narzędziami. ESET łączy w jednym ekosystemie zaawansowaną technologię, wieloletnie doświadczenie i szeroką ofertę planów ochrony.

Miliony użytkowników na całym świecie ufają ESET

Rozwiązania ESET są używane przez miliony użytkowników domowych i firmowych, co przekłada się na ogromną bazę danych o zagrożeniach i dobrze przetestowane mechanizmy ochrony.

Długoterminowa ochrona, na której możesz polegać

ESET rozwija swoje technologie ochronne od wielu lat, utrzymując ciągłość wsparcia i kompatybilność z kolejnymi wersjami systemów operacyjnych.

Szeroka oferta produktów dopasowana do indywidualnych potrzeb

W ofercie ESET znajdują się zarówno lekkie rozwiązania dla mniej wymagających użytkowników, jak i rozbudowane pakiety z VPN, ochroną tożsamości i zaawansowaną analizą zagrożeń.

Dlaczego ESET HOME Security Premium to najlepszy wybór dla Ciebie?

ESET HOME Security Premium spina w jedną całość ochronę antywirusową, sieciową, prywatności, płatności online i tożsamości cyfrowej, eliminując luki typowe dla „składania” bezpieczeństwa z kilku różnych narzędzi.

Ochrona prywatności, bezpieczeństwo przed atakami - wszystko w jednym rozwiązaniu

W jednym pakiecie otrzymujesz ochronę urządzeń (antywirus, firewall, ochrona przed ransomware), przeglądania i bankowości (antyphishing, bezpieczna przeglądarka, zabezpieczone płatności) oraz prywatności (VPN, ochrona kamery i mikrofonu). Całości dopełnia centralne zarządzanie w ramach ESET HOME, dzięki czemu możesz łatwo kontrolować stan zabezpieczeń wszystkich domowych urządzeń i mieć pewność, że Twoje dane, konta i połączenia są chronione na wielu poziomach.