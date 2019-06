Bill Gates - jak pisze portal CNet - przyznał, że jego największym błędem było oddanie rynku mobilnego Google'owi. Jego bowiem zdaniem, Microsoft - zajęty walką z Komisją Europejską, nie zauważył, jak bardzo zmienia się rynek telefonii komórkowej i przegapił szansę na zajęcie miejsca jako głównego konkurenta dla Apple.

Na tym ryku zwycięzca bierze wszystko. Jeśli na swojej platformie nie masz przynajmniej 50 proc. aplikacji na rynku, to nie masz szans na przetrwanie - mówił. Jest miejsce tylko na jednego rywala dla Apple - dodał. Zauważył, że gdyby to Microsoft zajął miejsce Google'a, to jego firma zarobiłaby na tym około 400 miliardów dolarów.