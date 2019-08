Pegasus jest systemem stworzonym przez byłych oficerów izraelskiego Mosadu. Obecnie to jeden z najlepszych i najbardziej zaawansowanych systemów na świecie. Obsługujący go ludzie są w stanie włamać się na dowolny smartfon, w dowolnej sieci i z dowolnymi zabezpieczeniami. Już po kilku sekundach można pobrać dowolne dane z telefonu.

Jak wynika z informacji reporterów programu "Czarno na białym" taki system ma mieć CBA.

W rozmowie z dziennikarzami były oficer służb specjalnych, który pragnie zachować anonimowość, mówi, że "tego typu oprogramowanie zasadniczo jest wykorzystywane do działań kontrwywiadowczych". - Obecne kierownictwo CBA ma kilka priorytetowych zadań. Jednym z tych zdań jest ochrona osób sprawujących władzę – stwierdza z kolei pułkownik Grzegorz Reszka, były p.o. szef służby kontrwywiadu wojskowego.

Co może wskazywać na to, że program jest używany przez CBA? - Na podstawie skanowania internetu i analiz okazało się, że system Pegasus jest aktywny w Polsce - mówi John Scott-Railton z CitizenLab. Badacze z Toronto są pewni, że Polska posiada swojego operatora Pegasusa, więc że używa go któraś z polskich służb. Tłumaczy, że świadczy o tym m.in to, że operator Pegasusa miał domenę ".pl", a więc polską domenę. I jak mówi: ostatecznie analiza wykazała, że cała infrastruktura systemu Pegasus jest powiązana z Polską.

- Mam potwierdzenie też od kolegów z firmy, że mogą to robić i że mają ten program. Bezwzględnie mogą robić wszystko – twierdzi były oficer służb specjalnych. – Na sto procent takie coś kupowali. To na sto procent. Ta wiedza już chodziła od dawna, że oni to kupili. To się rozniosło – mówi inny oficer.

Portal tvn24.pl przeanalizował kwestionowaną przez NIK w 2018 roku fakturę na 25 mln złotych . Opisano ją jako "Zakup środków techniki specjalnej służących do wykrywania i zapobiegania przestępczości". Znalazły się na niej następujące pozycje: przedpłata - 13,6 mln zł, Odbiór sprzętu i programu – 11,64 mln zł, testy funkcjonalności – 5 mln zł i szkolenia – 3,4 mln zł. Na fakturze widnieje pieczątka szefa CBA i warszawskiej firmy informatycznej, która była prawdopodobnie pośrednikiem między izraelską firmą a CBA.

Z analizy tej wynika, więc, że sam system kosztował nieco ponad 25 milionów złotych, a ponad osiem milionów kosztowało jego wdrożenie.