Według CERT, do sieci trafiło ponad 25 tysięcy maili i haseł do kont Spotify. Jak ostrzegają rządowi analitycy, ofiarami ataku hakerów padli też polscy użytkownicy muzycznego serwisu streamingoweg. Na szczęście, poszkodowanych jest tylko 326 osób - każda z nich dostanie maila od CERT z zaleceniem zmiany hasła zaróno w SPotify, jak i innych usługach do których użyto tych samych danych logowania.

Uwaga! Informujemy o wycieku ponad 25 tysięcy maili i haseł do kont @Spotify. W publicznie dostępnej paczce z danymi znajduje się 326 polskich kont. Powiadomiliśmy ofiary o wycieku drogą mailową. Wszystkim, którzy otrzymali powiadomienie zalecamy jak najszybszą zmianę haseł. — CERT Polska (@CERT_Polska) 27 października 2019