"Horseshoe Bend" (czyli wygięta podkowa) to laptop, bez żadnego aktywnego chłodzenia, oparty na najnowszym procesorze Intela, Tiger Lake". Urządzenie ma duży, 17" wygięty ekran OLED, sterowany gestami. Można go obsługiwać albo wirtualną klawiaturą ekranową, albo podłączyć bezprzewodowe klawisze. Według serwisu "Verge", praca na tym sprzęcie wygląda, jakby przewijało się strony bez końca. Laptop pracuje na pełnej wersji systemu Windows 10.

Kiedy urządzenie trafi do sprzedaży? Jeśli w ogóle Intel zdecyduje się na wprowadzenie tego prototypu do sprzedaży, to na pewno po oficjalnej premierze serii procesorów Tiger Lake. Nie ma się też co łudzić, że będzie tanie - sam giętki panel OLED znacząco wpłynie na koszt "podkowy".