Suzanne Xie, jak pisze serwis "The Verge" zapowiedziała zmiany w mechanizmie odpowiadania na wpisy. Będzie można bowiem ograniczyć liczbę komentujących. Wpis da się bowiem udostępnić każdemu, ograniczyć komentarze do obserwujących lub do ludzi, wymienionych w tweecie. Da się także całkowicie wyłączyć możliwości odpowiedzi.

Pierwsze testy nowej wersji portalu społecznościowego zaczną się w pierwszym kwartale tego roku. Jeśli się powiodą, to zmiany zostaną oficjalnie wprowadzone jeszcze w tym roku