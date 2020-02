Z roku na rok piszemy coraz mniej poprawnie w sieci - wynika z badania, przygotowanego przez Nadwyraz.com, markę promującą poprawną polszczyznę. Analiza objęła 158 błędów językowych za okres 12 miesięcy. Łączna liczba otrzymanych i przeanalizowanych błędów wyniosła aż 4 404 887, co oznacza wzrost liczby błędów w porównaniu do 2018 roku o 10 proc." - czytamy w dokumencie. Autorzy badania twierdzą też, że dziennie użytkownicy sieci popełniali 12 068 błędów, "co oznacza błąd co 7 sekund".

Jakie wyrazy sprawiają nam najwięcej problemów? "W czołówce znalazły się przede wszystkim błędy ortograficzne: napewno , wogóle/w ogule , na prawdę , narazie , dzień dzisiejszy , po za tym/pozatym , na codzień/nacodzień , wziąść , niewiem , conajmniej , muj , z przed/zprzed , apropo/a propo , pod rząd oraz na przeciwko " - wynika z dokumentu.

Ich zdaniem, by naprawić sytuację, potrzeba kampanii społecznych, czy większego nacisku w szkołach na używanie poprawnej polszczyzny.