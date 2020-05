Med-Stres SOS - bo o nim mowa - to bezpłatny program psychologiczny skierowany do przedstawicieli zawodów medycznych. Jego zadaniem jest wspieranie medyków w radzeniu sobie z nasilonym napięciem wywołanym pracą w czasie pandemii koronawirusa. Jest dostępny online, dlatego można z niego korzystać w każdym miejscu, o każdej porze. Wystarczy tylko telefon, tablet lub komputer i połączenie z internetem. Interwencja obejmuje 8 krótkich modułów, które można wykonywać w dowolnej kolejności i zawsze można do nich wrócić. Ćwiczenia trwają od 2 do 30 minut, obejmują m.in. zajęcia relaksacyjne, mindfulness i pomiar samopoczucia.

Program nie jest terapią, ale formą pomocy w radzeniu sobie ze stresem w pracy w trudnych warunkach. Wszystkie ćwiczenia w Med-Stres SOS powstały w oparciu o dowody naukowe, a skuteczność jego pierwotnej formy została sprawdzona w badaniu eksperymentalnym – wyjaśnia dr Ewelina Smoktunowicz, psycholog, kierownik projektu.

Program skupia się na wzmacnianiu zasobów wewnętrznych poprzez budowanie przekonania o własnej skuteczności i przeświadczenia o tym, że wsparcie społeczne jest dostępne.

Poprzez Med-Stres SOS chcemy pomóc pracownikom służby zdrowia lepiej radzić sobie ze stresem w ich codziennej pracy, w obecnej sytuacji. Choć z programu może skorzystać każdy, kto wykonuje zawód medyczny, będzie on najbardziej przydatny dla tych, którzy chcą kontynuować pracę i potrzebują do tego swoistego "paliwa”. Staramy się w nim pokazać, jak zadbać o własne wewnętrzne zasoby, co jest warunkiem koniecznym, żeby w móc trwale pomagać innym – dodaje dr Smoktunowicz.