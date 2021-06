Zacznijmy od tego, że włamań mogą doświadczyć nie tylko politycy. Celem może być każdy. Zapewne wielu z nas dostało kiedyś e-mail z nieznanego adresu z podejrzanym linkiem. Nasze najnowsze badania dotyczące bezpieczeństwa w internecie pokazują, że dla Polaków problem jest istotny. 78 proc. respondentów jest świadomych zagrożenia. Tym bardziej zachęcamy polityków do korzystania z narzędzi bezpieczeństwa, które są na naszej platformie, z dwuskładnikowym uwierzytelnianiem na czele. Ważna jest więc nie tyle świadomość zagrożenia, co narzędzi, by z procederem walczyć.