Wybuch epidemii COVID-19 znacznie zwiększył wykorzystanie e-commerce. Jednocześnie oznacza to dla hakerów więcej okazji do wyłudzania ludzi za pomocą malware, ataków phishingowych itp. […] Hakerzy wykorzystują sztuczną inteligencję do tworzenia programów, które naśladują ludzkie zachowania i zaczynają podszywać się pod prawdziwych ludzi" - powiedział Shivananda podczas webinaru.

Reklama

Jeśli chodzi o potencjalne cele tych oszustw, widzimy wzrost liczby osób kupujących w internecie po raz pierwszy, które nie wiedzą w pełni, jak robić zakupy online i są bardziej podatne na tego rodzaju ataki i oszustwa - dodał. Ponadto także młode pokolenia, które są zwykle bardzo biegłe w technologiach, niekoniecznie są biegłe w zachowywaniu procedur bezpieczeństwa, wskazał także CTO.

Makhija podkreślił też, że cyberbezpieczeństwo "przestało dotyczyć tylko e-commerce i płatności", stało się problemem dotyczącym całej gospodarki. Jak wynika z jego rozmów z CTO z różnych branż, świadomość zagrożeń przekłada się na zwiększone inwestycje związane z tą dziedziną.

"Koszt cyberprzestępczości podwoił się"

Na całym świecie obserwujemy ciągłe problemy z naruszaniem danych i oszustwami cyfrowymi. Globalny koszt cyberprzestępczości podwoił się w latach 2015-2021. Oczekuje się, że do 2025 r. ulegnie dalszemu podwojeniu. Jest to więc zagrożenie, z którym borykają się wszyscy: konsumenci, firmy itp. Dlatego jest to również jedna z największych inwestycji, jakie większość z nas podejmuje - powiedział CTO.

Dodał, że problem stanowią mali sprzedawcy, którzy dopiero rozpoczynają handel online. Zadeklarował, że PayPal i inne firmy z doświadczeniem w kwestiach cyberbezpieczeństwa czują się zobligowane, żeby współpracować z małymi sprzedawcami w tym zakresie. Jak podała Arthi Rajan Makhija, SVP, Head of Global Fraud Risk, Digital Identity, and Platform-as-a-Service, w PayPalu kwestiami zapobiegania oszustwom online zajmuje się ponad 100 specjalistów od data science i inżynierów, a firma stosuje setki modeli w czasie rzeczywistym celem wykrywania podejrzanej aktywności w internecie.

Platforma płatności cyfrowych PayPal wspiera ponad 400 mln konsumentów i sprzedawców na ponad 200 rynkach.