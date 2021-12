Pandemia COVID-19 wprowadziła wielki chaos - odwoływano wiele festiwali, imprez, w tym wydarzeń sportowych. Nie dziwi więc fakt, że w tym roku fani sportu uważnie śledzili różnego rodzaju rozgrywki i mecze. W Polsce najpopularniejsza okazała się piłka nożna. Hasło Euro 2020 znalazło się na pierwszym miejscu głównej listy podsumowania. Na świecie wyszukiwano także hasła związane z koszykówką (NBA) czy rozgrywkami w krykieta (T20 World Cup). Na polskiej liście pojawiły się również osoby, które odeszły: Krzysztof Krawczyk (2. miejsce) oraz Kamil Durczok (5. miejsce). W TOP 10 znaleźć można także hasła związane ze zdrowiem i szczepieniami: pacjent gov (4. miejsce) oraz loteria szczepionkowa (7. miejsce). W zestawieniu znalazły się dwa fenomeny - serialowy i marketingowy. Koreańska produkcja Squid Game podbiła internet (6. miejsce). Niewiele mniejszym zainteresowaniem cieszyły się lody Ekipy. Hasło to zamyka polskie zestawienie, ale także otwiera inne. Gdzie można kupić lody Ekipy? - to pytanie na pierwszym miejscu w kategorii Gdzie…?

Tematy, o których się mówiło

W zeszłym roku doniesienia medialne zdominował koronawirus. W tym roku zestaw tematów jest o wiele bardziej różnorodny. Pierwsze miejsce w kategorii Tematy, o których się mówiło zajął odbywający się raz na 10 lat obowiązkowy spis powszechny. W Polsce uwaga skupiona była również na szczepieniach (3. miejsce), sytuacji na granicy polsko-białoruskiej (6. miejsce), a także na akcji Media bez wyboru (7. miejsce). W TOP 10 znaleźć również można tematy gospodarcze - dyskutowano o Nowym Ładzie (9. miejsce) i podatku cukrowym (10. miejsce). Nie zabrakło też kultury; sporo emocji wzbudził Konkurs Chopinowski (8. miejsce), który - podobnie jak wiele innych wydarzeń - odbył się w tym, a nie zeszłym roku. W zestawieniu nie zabrakło zagranicznych tematów: wielki kontenerowiec ugrzązł w Kanałe Sueskim, blokując główną trasę wodną globalnego handlu (4. miejsce), a w Afganistanie władzę przejęli Talibowie (2. miejsce). Sytuacja w tym kraju była szeroko opisywana i komentowana na całym świecie, dlatego temat Afganistanu znalazł się na szczycie globalnej listy.

Pandemia COVID-19

Pandemia wciąż trwa - cały czas Polki i Polacy sprawdzają informacje związane z bieżącą sytuacją. Ogromną popularnością cieszyła się usługa Internetowego Konta Pacjenta. Hasło Pacjent gov znalazło się na pierwszym miejscu pandemicznej listy. Druga pozycja to loteria szczepionkowa. Internauci i internautki sprawdzali również m.in. aktualnie obowiązujące obostrzenia (6. miejsce), a także informacje dotyczące paszportu covidowego (10. miejsce).

Ludzie wokół nas

Jak zawsze, wśród wpisywanych w wyszukiwarkę haseł, znalazło się sporo nazwisk - wyszukiwano informacje zarówno o ludziach, którzy odeszli, jak i o tych, którzy zaistnieli z przeróżnych powodów w świadomości internautów. Na czele polskiej listy Ludzie pojawił się duński piłkarz Christian Eriksen. Zainteresowaniem cieszył się także trener reprezentacji Polski w piłce nożnej - Paulo Sousa (3. miejsce) czy tenisistka Iga Świątek (5. miejsce). Poza wymienioną wyżej trójką w zestawieniu znaleźć można między innymi Natsu (2. miejsce), Daniela Obajtka (6. miejsce) czy Piotra Fronczewskiego (7. miejsce). Niedawna tragedia na planie westernu “Rust” spowodowała, że amerykański aktor, Alec Baldwin, pojawił się na pierwszym miejscu globalnej listy Ludzie oraz na ósmym w Polsce.

W tym roku pożegnaliśmy wiele wybitnych postaci. Na liście tych, którzy odeszli znalazł się piosenkarz Krzysztof Krawczyk (1. miejsce), dziennikarz Kamil Durczok (2. miejsce) oraz aktor Krzysztof Kowalewski (3. miejsce). Dwa nazwiska połączyły polskie i globalne zestawienie: książę Filip oraz raper DMX.

Co nam w duszy gra?

Ten rok obfitował również w interesujące wydarzenia muzyczne, pojawiło się także wiele nowych hitów. Największą popularnością w wyszukiwarce Google cieszył się raper Mata, który zajął 1. miejsce na liście muzyków i zespołów muzycznych, wysoko uplasowały się również jego utwory: tekst do Patoreakcji był najchętniej wyszukiwanym tekstem w mijającym roku, a na 3. miejscu znalazł się tekst Kiss Cam. Tegoroczny koncert Maty na bemowskim stadionie znalazł się na 2. miejscu zestawienia Koncerty, ustępując jedynie miejsca koncertowi Sobla 2021 (1. miejsce).

Wśród wykonawców muzycznych ogromną popularnością cieszyli się również tegoroczni zwycięzcy Eurowizji - zespół Måneskin (2. miejsce) oraz raperka Young Leosia (3. miejsce).

Coś dla kinomanów i serialomaniaków

Jakie filmy i seriale zdobyły uwagę internautów? W Polsce na czele kategorii Filmy znalazła się długo wyczekiwana ekranizacja Diuny (3. miejsce na świecie). Spore zainteresowanie wzbudził również film Dziewczyny z Dubaju (2. miejsce). Popularna okazała się czwarta część serii Listy do M (6. miejsce), obrazy Patryka Vegi Small world (3. miejsce) i Oczy diabła (4. miejsce) czy film Furioza (8. miejsce). Wśród zagranicznych produkcji w TOP 10 znajdziemy filmy takie jak: Cruella, Eternals, Venom 2 czy Obecność 3. W globalnym zestawieniu nie zabrakło Czarnej Wdowy czy Czerwonej noty.

A jakie seriale interesowały Polaków i Polki? Zwycięzca to Squid Game. Koreański serial o grze podbił internet. Wiele emocji i zainteresowania wzbudził również serial Bridgertonowie (2. miejsce), Lupin (4. miejsce) czy New Amsterdam (6. miejsce). Wśród polskich seriali w zestawieniu prym wiodły: Sexify (5. miejsce), Rojst '97 (7. miejsce). Dwa ostatnie miejsca to również krajowe produkcje: Brzydula 2 oraz Kowalscy kontra Kowalscy.

Co nas śmieszyło, czyli przegląd memów

Nie od dziś wiadomo, że memy są fenomenem internetu, będącym jednocześnie odbiciem sytuacji społecznych czy politycznych ze szczyptą humoru lub sarkazmu. W mijającym roku najczęściej wyszukiwane przez Polki i Polaków były memy z politykiem Pawłem Kukizem. Wysoko znalazły się też memy z Danielem Obajtkiem (5. miejsce). Nie zabrakło również wyszukiwań związanych z odpowiedzią na bieżące wydarzenia sportowe, takie jak memy po meczu (miejsce 2.) czy niezwykle popularne morsowanie (4. miejsce). Wyszukiwano także memy związane z tajemniczym lagunem (miejsce 6.), instrybutorem (miejsce 7.). W TOP 10 pojawiły się także cnoty niewieście i postać Berniego Sandersa.

Kto pyta nie błądzi

Internauci i internautki jak co roku zadawali wiele pytań. One również odzwierciedlały naszą rzeczywistość. Najpopularniejsze z nich w kategorii Jak…? dotyczyły pandemii: jak zapisać się na szczepienie (1. miejsce) czy jak pobrać paszport covidowy (5. miejsce na tej samej liście). Szukano także wyjaśnień: dlaczego nie ma telewizji (3. miejsce na liście Dlaczego…?), dlaczego nie ma TVN ( miejsce 9.). Zainteresowanie Afganistanem było widoczne w pytaniu kto to Talibowie? (1. miejsce na liście Kto to…?). Polacy sprawdzali też ile kosztuje test na covid, chleb czy bitcoin. Na fali popularności memów z cnotami niewieścimi, użytkowniczki i użytkownicy internetu pytali także: co to znaczy cnoty niewieście? (3. miejsce na liście Co…?).