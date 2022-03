Nie odkładaj aktualizacji zabezpieczeń

Reklama

Spójrzmy prawdzie w oczy. Instalowanie aktualizacji jest trochę uciążliwe. Ale ta krótka przerwa ma długą drogę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy pojawia się szczególnie niebezpieczne zagrożenie. Kiedy firma Apple załatała niesławny exploit FORCEDENTRY, zrobiła to nie tylko w celu ochrony iPhone’ów przed oprogramowaniem szpiegującym Pegasus, ale także w celu ochrony komputerów Mac przed podobnymi zagrożeniami. Powód? Zarówno iOS, jak i macOS miały tę samą słabość (CVE-2021-30860).

Według Citizen Lab - odkrywców FORCEDENTRY - luka ta istnieje w wersjach iOS wcześniejszych niż 14.8 i macOS wcześniejszych niż macOS Big Sur 11.6 i Security Update 2021-005 Catalina. Więc upewnij się, że masz zainstalowane przynajmniej te wersje, aby uniknąć tej wady.

Ale to tylko jedno godne uwagi zagrożenie w morzu zagrożeń wymierzonych w komputery Mac. Dlatego ważne jest, aby zawsze być na bieżąco. Nawet jeśli nie chcesz uaktualniać do nowego systemu macOS (np. Monterey), zawsze możesz pozostać przy swojej ulubionej iteracji systemu macOS i nadal stosować najnowsze poprawki zabezpieczeń. Dlatego nigdy nie przegap żadnych aktualizacji bezpieczeństwa ze statku macierzystego w Cupertino w Kalifornii. Wiele zagrożeń jest niewidocznych - dopóki się nie ujawnią.

Reklama

Wyłącz zdalny dostęp

Niewiele osób faktycznie korzysta z funkcji zdalnego dostępu, aby dotrzeć do swojego komputera Mac z daleka. Jeśli nigdy - lub rzadko - z niego korzystasz, prawdopodobnie dobrym pomysłem jest wyłączenie tej potencjalnie niebezpiecznej ścieżki do komputera Mac. Jeśli twoja konfiguracja ma słabość, która może zapewnić nieautoryzowany dostęp zdalny - na przykład niezałataną lukę - zły aktor może spróbować zdalnie wykryć komputer Mac i uzyskać dostęp do twoich plików, ukraść dane uwierzytelniające, wdrożyć złośliwe oprogramowanie i wszystko pomiędzy.

Reklama

Z menu Apple w lewym górnym rogu ekranu wybierz Preferencje systemowe i przejdź do Udostępnianie. Odblokuj dostęp za pomocą hasła administratora i odznacz pola obok Zdalne logowanie i Zdalne zarządzanie.

Wyłącz sugestie Spotlight

Przejdź do Preferencji systemowych i uzyskaj dostęp do modułu Spotlight. Odznacz wszystkie pola, które Ci odpowiadają - a raczej nie pasują do Ciebie. Spotlight ma zwyczaj pobierania informacji z dowolnego miejsca, w tym ze skrzynki odbiorczej poczty e-mail, dokumentów osobistych, a nawet Internetu. Ostrożnie zaznacz i odznacz żądane opcje. Nie ma praktycznego powodu, aby zapychać wyniki wyszukiwania Spotlight.

Pamiętaj, że Spotlight domyślnie ma również dostęp do Internetu. Twoje pozornie lokalne wyszukiwania są również wysyłane do takich firm jak Google. Jeśli nie chcesz, aby tak się stało, teraz masz łatwe wyjście. Pamiętaj, aby przejść do Safari i tam również dostosować preferencje wyszukiwania.

Uważaj, co instalujesz na komputerze Mac

Niektóre z najczęstszych cyberzagrożeń atakujących komputery Mac to PUA (potencjalnie niechciane aplikacje) i oprogramowanie reklamowe - które należą do tej samej kategorii. Ogólną zasadą jest ograniczenie macOS do instalowania tylko sprawdzonych aplikacji ze sklepu Mac App Store. Ale jeśli lubisz trochę więcej swobody, pobieraj i instaluj aplikacje tylko z zaufanych źródeł.

Jeśli wolisz korzystać z tego rodzaju elastyczności, upewnij się, że rozwiązanie zabezpieczające działa w tle - na wypadek, gdybyś natrafił na aplikację wyglądającą na legalną, która okaże się złośliwa. Niechciane reklamy wyskakujące w przeglądarce są nieprzyjemne, a nawet komputery Mac mogą wychwycić te natrętne infekcje adware, które odwracają uwagę i spowalniają. Bitdefender Antivirus for Mac wykrywa i usuwa adware, złośliwe programy porywające, niechciane paski narzędzi i inne irytujące dodatki przeglądarki.

Wdróż rozwiązanie zabezpieczające

Jak wspomniano powyżej, komputery Mac są z natury podatne na zagrożenia niezależne od platformy, takie jak phishing. Niedawno gigant gier Nintendo ostrzegł, że phisherzy przepychają fałszywe strony Nintendo z fałszywymi rabatami na Switcha, aby oszukać niczego niepodejrzewające ofiary. Oszustwa te działają bez względu na system używany do interakcji z fałszywą witryną. Bitdefender Antivirus for Mac wykrywa i blokuje witryny podszywające się pod wiarygodne, chroniąc Twoją tożsamość cyfrową i informacje o karcie kredytowej.

Złośliwe oprogramowanie może nie być powszechne na komputerach Mac, ale infekcje zdarzają się od czasu do czasu. I tak, oprogramowanie ransomware jest równie niszczycielskie w systemie macOS. Problemem jest również wieloplatformowe złośliwe oprogramowanie. Możesz mieć zagrożenie specyficzne dla systemu Windows i nieświadomie przekazać je znajomym lub rodzinie.