Czy zabranie komuś cyfrowego przedmiotu może pociągnąć prawne konsekwencje? W przypadku wirtualnych dóbr nie możemy mówić o kradzieży, ponieważ nie są one rzeczami w rozumieniu prawa. To oczywiście nie znaczy, że nie dochodzi do przestępstwa - wyjaśnia Maciej Bielecki, adwokat i wspólnik z kancelarii Ungier Gliniewicz i Wspólnicy, i dodaje, że kwalifikacja czynu zależy od działań sprawcy. Jeśli na przykład wyłudzi dostęp do naszego konta, by następnie bez upoważnienia dysponować określonym przedmiotem wirtualnym, będzie to kwalifikowane jako oszustwo . Jeśli złamie zabezpieczenia konta - włamanie prowadzące do bezprawnego uzyskania informacji. Sprawę komplikuje jednak fakt, że wirtualne przedmioty często nie są faktyczną własnością graczy, ale platformy, na której się ich używa. Mówią o tym wewnętrzne regulaminy.