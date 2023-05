Rozwój sztucznej inteligencji, jej wpływ na gospodarkę i społeczeństwo oraz kwestie związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi wykorzystania AI – to tematy, o których Sam Altman, dyrektor zarządzający OpenAI, rozmawiał wczoraj z premierem Mateuszem Morawieckim i Pawłem Lewandowskim, wiceministrem cyfryzacji. Spotkanie było częścią objazdu Altmana po Europie. Twórca ChatGPT ma na liście m.in. Lizbonę, Madryt, Brukselę, Paryż, Londyn i Monachium. Co ciekawe, Warszawy początkowo nie było w planach – decyzja o tym, że Sam Altman odwiedzi nasz kraj, zapadła niecały tydzień temu.

– To była świetna dyskusja o szansach dotyczących AI oraz zagrożeniach. Rozmawialiśmy też o tym, co Polska może zrobić, by zostać dużym graczem tego rynku – powiedział po spotkaniu Altman. Agendę potwierdził rzecznik rządu Piotr Müller.

