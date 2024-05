Oszuści sugerują kliknięcie linku i "kontakt z zespołem pomocy". Łącze prowadzi jednak do fałszywej strony, na której należy podać swoje dane logowania, co z kolei prowadzi do utraty kontroli nad profilem.

Jak wyglądają fałszywe wiadomości?

Tak prezentują się fake newsy rozsyłane przez cyberprzestępców:

"Strona z ograniczeniami! Twoja strona zostanie wkrótce tymczasowo zablokowana. Odkryliśmy, że Twoja witryna narusza standardy społeczności oraz prawa autorskie do zdjęć i filmów. Połączone osobiste konta na Facebooku również zostaną tymczasowo zablokowane zgodnie z przepisami.

Aby uzyskać instrukcje, skontaktuj się z naszym zespołem pomocy technicznej.Twój identyfikator sprawy dla tego kontaktu to 122784529 Porozmawiaj teraz z zespołem wsparcia Meta: fbchat83729.in

Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi, w trosce o bezpieczeństwo użytkowników Twoja witryna i powiązane z nią zasoby mogą zostać trwale zablokowane po 24 godzinach."

Jak rozpoznać oszustwo?

FirmaCyberRescue radzi, żeby przede wszystkim zachować czujność. "Choć myśl o utracie dostępu do konta może budzić niepokój, to właśnie na tym polega strategia przestępców. Przeanalizuj wiadomość – czy jej treść jest logiczna? Oszuści często używają automatycznych tłumaczy internetowych lub narzędzi AI, co prowadzi do licznych błędów gramatycznych i stylistycznych" - czytamy w informacji prasowej.

Należy też pamiętać, że "oficjalne komunikaty na Facebooku nie są przesyłane na czacie ani przez wzmianki". Dlatego należy dokładnie sprawdzić, czy link prowadzi do oficjalnej strony i czy adres www nie zawiera dodatkowych cyfr lub liter.

Jeśli Twoje dane wylądowały na fałszywej stronie, natychmiast zmień hasło – informuje Kornelia Giglok, specjalistka ds. cyberbezpieczeństwa z CyberRescue. Ważne, żeby było silne (tzn. długie) i unikalne. Gdy nie możesz tego zrobić, skorzystaj z formularza odzyskiwania konta na facebook.com/hacked. Wyloguj się również ze wszystkich urządzeń, aktywuj weryfikację dwuetapową i rozważ ustawienie limitów na karcie płatniczej, jeśli jest podpięta do Twojego profilu firmowego – dodaje ekspertka.