Jakie niezbędne dane udostępniają smartfony w stanie bezczynności

Aby działać prawidłowo, smartfony muszą regularnie łączyć się z serwerami producenta i mogą przesyłać następujące dane:

- identyfikatory urządzeń, takie jak IMEI, numery seryjne sprzętu i dane karty SIM,

- dane telemetryczne dotyczące stanu lub kondycji systemu,,

- kontrole usług (usługa powiadomień push, sprawdzanie aktualizacji systemu operacyjnego),

- logi (dzienniki aktywności) awarii lub analizy diagnostyczne,

- stan łączności (Wi-Fi / sieć komórkowa),

- aktualizacje treści (wiadomości, kanały społecznościowe, synchronizacja poczty e-mail).



„Powyższe powody transmisji danych są uzasadnione. Te działa są niezbędne do raportowania stanu systemu, sprawdzania dostępności aktualizacji systemu operacyjnego, zarządzania siecią i łącznością oraz synchronizacji treści wiadomości e-mail i SMS” – wyjaśnia Briedis.

Kiedy udostępnianie danych w tle pracy smartfona przekracza granicę

Znaczna część ruchu danych w stanie bezczynności wykracza poza podstawowe funkcje i jest przesyłana bez udziału użytkownika. To właśnie tutaj pojawiają się obawy dotyczące prywatności i cyberbezpieczeństwa.

1. Trwałe identyfikatory. Na przykład identyfikatory urządzeń ani identyfikatory reklamowe nie są wymagane do podstawowej obsługi telefonu, jednak umożliwiają firmom i podmiotom zewnętrznym łączenie aktywności w aplikacjach i usługach, budowanie długoterminowych profili behawioralnych i śledzenie użytkowników nawet wtedy, gdy aplikacje nie są aktywnie używane.

2. Sygnały związane z lokalizacją. Nawet po wyłączeniu precyzyjnego GPS, smartfony mogą nadal przesyłać przybliżone dane o lokalizacji, identyfikatory Wi-Fi i Bluetooth oraz informacje o pobliskich sieciach. Sygnały te znacznie zwiększają zasięg danych urządzenia, umożliwiając rekonstrukcję lokalizacji i wzorców ruchu.

3. Statystyki i diagnostyka w tle. Wiele urządzeń w stanie bezczynności stale wysyła dane analityczne i telemetryczne, w tym wzorce korzystania z aplikacji, czas interakcji, zdarzenia systemowe i sygnały behawioralne. Transmisje te są często domyślnie włączone i mogą być trudne do kontrolowania lub całkowitego wyłączenia przez użytkowników. Problem leży w ilości, częstotliwości i nieprzejrzystości zbieranych danych.

„Z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa niepotrzebne udostępnianie danych w tle to nie tylko kwestia prywatności, ale i czynnik zwiększający ryzyko” – mówi dyrektor ds. technologii w NordVPN. „Każdy identyfikator lub sygnał telemetryczny to kolejny element znacznie większej układanki. Połączone, te dane mogą ujawnić wrażliwe wzorce zachowań i narazić użytkowników na śledzenie, profilowanie lub przechwytywanie, często bez ich wiedzy”.

Jak ograniczyć informacje wysyłane automatycznie przez telefon

Marijus Briedis przedstawia kilka praktycznych wskazówek mających na celu ograniczenie ryzyka przypadkowego ujawnienia danych osobowych:

Przejrzyj niepotrzebne uprawnienia aplikacji. Zwłaszcza te dotyczące lokalizacji, danych w tle, śledzenia, dostępu do mikrofonu i zdjęć.

Wyłącz odświeżanie aplikacji w tle (jeśli to możliwe). W systemie iOS przejdź do „Ustawienia” → „Ogólne” → „Odświeżanie aplikacji w tle”. W systemie Android przejrzyj każdą aplikację osobno w ustawieniach „Dane mobilne i Wi-Fi”.

Ogranicz kopie zapasowe w chmurze. Wyłącz automatyczną synchronizację danych, których kopii zapasowej nie potrzebujesz.

Wyłącz spersonalizowane reklamy. Możesz ograniczyć śledzenie reklam, wyłączając reklamy spersonalizowane w ustawieniach urządzenia. Spowoduje to zresetowanie lub ograniczenie identyfikatora reklamowego używanego do śledzenia aktywności w aplikacjach.

Ogranicz skanowanie Wi-Fi. Wyłącz „Skanowanie Wi-Fi” i „Skanowanie Bluetooth” w ustawieniach Androida, w zakładce usług lokalizacyjnych.

Używaj sieci VPN z wbudowanymi zabezpieczeniami. Na przykład narzędzia takie jak Threat Protection Pro™ firmy NordVPN mogą blokować domeny śledzące i złośliwe połączenia, blokować ryzykowne połączenia w tle i ograniczać profilowanie reklamodawców.

Ważne „Największym błędem jest założenie, że ustawienia domyślne są bezpieczne” – mówi Briedis. „Połączenie rozsądnego zarządzania uprawnieniami z nowoczesnymi narzędziami bezpieczeństwa może znacząco ograniczyć śledzenie w tle”.

NordVPN to dostawca zaawansowanej usługi VPN w branży, z której korzystają miliony użytkowników internetu z całego świata. Usługa obejmuje takie funkcje jak dedykowane adresy IP, Double VPN i serwery Onion Over VPN, które zapobiegają śledzeniu w internecie i zwiększają prywatność. Jedną z kluczowych funkcji NordVPN jest Threat Protection Pro™, czyli narzędzie, które blokuje niebezpieczne strony internetowe, moduły śledzące i reklamy oraz skanuje pobierane pliki pod kątem złośliwego oprogramowania. NordVPN oferuje aplikacje z przyjaznym w obsłudze interfejsem, jedne z najlepszych cen na rynku oraz 178 lokalizacji w 129 krajach na całym świecie. Więcej informacji znajdziesz na stronie nordvpn.com.