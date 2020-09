Xbox All Access czyli abonament, w ramach którego dostajemy konsolę i usługę Game Pass bez żadnych opłat wstępnych wreszcie wkracza do Polski. Jak ogłasza Microsoft, początkowo dostępny będzie tylko z tańszą wersją obecnej generacji konsol (Xbox One S kosztuje w nim 99 złotych miesięcznie), jednak wkrótce dowiemy się, ile będzie kosztować miesięczny abonament nowej generacji. A to nie koniec dobrych wieści - abonenci usługi Game Pass Ultimate i Game Pass PC dostaną też w ramach swojego abonamentu dostęp do EA Play,

Reklama

Microsoft podał też oficjalnie datę premiery i przedsprzedaży swoich konsol. Xbox Series X kosztować będzie 2249, a Series S 1349. Przedsprzedaż ruszy 22 września, a datę premiery ustalono na 10 listopada.