Andrzej Mężyński: Skąd pomysł na nagłą "zieloną transformację"?

Marco Chillon (General Manager Razer Europe): Nie nazwałbym tego nagłym ruchem. Więcej teraz mówimy o tym, co już zrobiliśmy. Jesteśmy światową firmą i w partnerstwie z naszymi sprzedawcami, zawsze chcieliśmy stworzyć ekologiczne łańcuchy dostaw. Ale zrozumieliśmy, że z naszą dużą, aktywną bazą fanów mamy obowiązek zrobić coś więcej. Przekonujemy więc do ekologicznego trybu życia młodą generację naszych fanów, którzy zdają sobie sprawę z wyzwań walki o klimat, ale nie wiedzą, jak to zacząć. Myśleli oni bowiem, że "niech inni zaczną, ja jako pojedyncza osoba nic nie osiągnę". Tymczasem Razer to jedna z pierwszych firm gamingowych, która chce wywrzeć znaczący wpływ, razem z naszymi fanami, przez odpowiednie programy proekologiczne.

Czy w tych programach wezmą udział e-sportowe zespoły, które sponsorujecie?

Zachęcamy zarówno naszych pracowników, jak i środowisko, by wsparli "globalny zielony ruch". Do tego wierzymy, że praca razem pozwoli nam osiągnąć nasze cele, zachęcamy więc pracowników i partnerów biznesowych, by przyjęli odpowiednie "zielone podejście"

Gracze nie są znani z dbania o ekologię. Używamy podzespołów, które zużywają za dużo energii i wymieniamy nasze myszy, klawiatury i słuchawki, gdy tylko pojawi się nowy model. Jak chcecie walczyć z takim podejściem?

Dobre pytanie. Każdy z nas musi zrozumieć, że produkt, którego się pozbywamy, nie powinien trafić do kosza. Może dziecko sąsiada będzie zadowolone z prezentu, jakim jest nasze stare urządzenie? A jeśli chcemy się pozbyć czegoś zepsutego, to skorzystajmy z oficjalnego systemu recyklingu, wrzucając sprzęt do odpowiedniego pojemnika.

Planujecie, by można było zwrócić stare urządzenie do sklepu i dostać zniżkę na nowe?

Oczywiście. Razer chce pozbywać się śmieci zgodnie z zasadami. Każdy klient może oddać do sklepu Razera stary sprzęt, a jeśli nie mieszka blisko placówki to skorzystać z usług Grupy DNA, która pozwala producentom elektroniki odzyskać sprzęt od klientów.

Każdy korzysta już z opakowań, które są przyjazne środowisku. A co z samymi produktami?

Do 2030 chcemy, by wszystkie nasze produkty były albo z przetworzonego plastiku albo z tworzywa, które da się przetworzyć.

A co ze zużyciem prądu przy kopaniu kryptowalut? Czy widzicie szansę na wprowadzenie jakichś blokad w laptopach czy gamingowych komputerach?

No cóż, to co właściciel robi z komputerem to jego sprawa, możemy najwyżej doradzić zmianę dostawcy prądu na kogoś bardziej ekologicznego.

A co z systemem podświetlenia Chroma? Każde ekstra LED to ekstra zużycie energii...

W ogólnym planie zużycia energii, podświetlenie LED, nawet przy ilości sprzętu sprzedanego przez Razera, praktycznie byłoby niemierzalne. Ale z drugiej strony warto pamiętać, by sprawdzić w domu wszystkie "wampiry energetyczne" i wyłączać sprzęt, którego nie używamy, a nie zostawiać go w stanie spoczynku. Bylibyście naprawdę zaskoczeni, gdyby sprawdzić ile prądu zużywają urządzenia w stanie hibernacji. To my wszyscy jesteśmy odpowiedzialni - zarówno klienci, jak i pracownicy Razera, by pomóc w osiągnięciu naszych ekologicznych celów

Obecnie wasze bezprzewodowe peryferia używają różnych kabli. Część z nich ma też tak zaprojektowane porty, by dało się użyć tylko kabli Razera. Czy planujecie przejść na USB-C we wszytkich produktach, by ograniczyć dołączanie kabli do urządzeń?

Tak, widzimy wyzwanie w podłączeniu i ładowaniu bezprzewodowych urządzeń. Jest za dużo kabli do ich ładowania, ale to można łatwo zmienić. Chcemy albo ładować je z jednego portu, albo bezprzewodowo

Czy widzicie szansę we współpracy z konkurencją, choćby tworząc "zielone przymierze"?

Zobaczymy, czy inni producenci pójdą naszym śladem. Powitamy każdą organizację gamingową, która chce dołączyć do "zielonej inicjatywy". Mamy bowiem tylko jedną planetę i żadnego planu "B"/.

A co z samymi budynkami i fabrykami. Jak chcecie sprawić, by nie zużywały one niepotrzebnie energii?

Jako Razer chcemy, by nasze biura były bardziej "ekologiczne" i walczymy, by zmniejszyć nasz ślad węglowy. W biurach mamy zamiar zlikwidować użycie jednorazowego plastiku i przenieść się na produkty poddające się recyklingowi do końca tego roku. Nasza kwatera główna na region EMEA już od 2020 jest zasilana z energii ekologicznej, a w przyszłości chcemy, by wszystkie biura Razera zachowały neutralność węglową.