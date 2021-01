Razer Viper 8K to lekka (ważąca 69g) mysz przewodowa, z której skorzystać mogą zarówno lewo, jak i praworęczni gracze. Jak to zwykle u Razera, mysz wykonano z dobrej jakości czarnego plastiku. Po obu stronach gryzonia znajdziemy dwa przyciski, a na górze znajdziemy podświetlane logo firmy. O dziwo, w myszy przeznaczonej dla graczy, zrezygnowano z przycisków zmiany DPI, co uważam za poważny błąd. Razer tłumaczy jednak, że przesunięto go na spód myszy, na prośbę zawodników e-sportowego teamu Razer, by uniknąć przypadkowego wciśnięcia. Brak możliwości szybkiej zmiany rozdzielczości myszy w locie utrudnia za to życie zwykłym graczom. Nie da się też wychylić na boki rolki. Mysz dobrze leży w dłoni, choć jest mniej wygodna niż gryzonie profilowane pod praworęcznych graczy. Jak dla mnie jest też za lekka, bo wolę cięższe gryzonie, jak Naga. Taka waga sprawia jednak, że przy długich rozgrywkach mniej się męczy ręka.

Jeśli chodzi o przełączniki, to Razer dał nam kliki optyczne, które używają podczerwieni, by zarejestrować wciśnięcie przełącznika. Ma to wydłużyć życie klawiszy, ale po tygodniu testów trudno sprawdzić żywotność gryzonia.

Tego inne myszy nie mają

Najważniejszą cechą Viper 8K jest jednak częstotliwość próbkowania, wynosząca aż 8 tys. (standardowo myszy mają od 1 tys. do 2 tys.). Oznacza to, że sensor myszy przekazuje swoje położenie do komputer 8 tys. razy na sekundę. Ma to sprawić, by poprawić precyzję gryzonia i usprawnić granie - choćby sprawiając, że celowanie będzie bardziej precyzyjne. Czy to jest widoczne w grach? Kursor chodzi płynniej niż w mojej Nadze i precyzyjne celowanie w Armored Warfare było przyjemnością, wreszcie trochę mniej pudłowałem, strzelając do wrogich czołgów, ale przy zwykłym graniu w WoW, Death Stranding czy Red Dead Redemption 2, dużych różnic nie zauważyłem. Na pewno bardziej funkcje nowej myszy docenią profesjonalni e-sportowcy.

Okazuje się, że mysz ma dość spore wymagania techniczne - Razer sugeruje procesor przynajmniej klasy 8600K, kartę graficzną 1080 Ti i monitor o częstotliwości odświeżania 144hz lub wyższej. Jeśli chodzi o oprogramowanie, dołączone do Viper 8K, to jest to klasyczny Synapse. Możemy ustawić poziomy DPI, częstotliwość próbkowania, przypisać klawiszom dodatkowe funkcje, ustawić podświetlenie oraz skalibrować mysz, dopasowując ją do naszej podkładki.

Podsumowując - Razer Viper 8K to mysz, która wygodnie leży w dłoni, ma świetny sensor i - co najważniejsze - nowa technologia nie jest droższa. Mysz w wersji 8K kosztuje bowiem tyle, co zwykły Viper, czyli 80 dolarów (nie jest jeszcze dostępna w Europie). Jeśli szukacie szybkiej, lekkiej myszy do sieciowego grania, to nowy Viper będzie dobrym wyborem. Chyba, że lubicie ciężkie, duże myszy