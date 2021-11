Z opublikowanego właśnie raportu sporządzonego na zlecenie Parlamentu Europejskiego wynika, żedo wykrywania przestępstw. Są to Austria, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowenia, Węgry i Włochy. Osiem kolejnych – Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Hiszpania, Portugalia, Rumunia i Szwecja – przygotowuje się do tego. Według tej publikacji w Polsce dopuszczenie do użycia technologii wykrywania twarzy w ściganiu przestępstw nie jest na razie planowane.