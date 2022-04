Jak będzie działać nowa usługa PlayStation Plus?

Reklama

Nowe PlayStation Plus obejmuje trzy plany subskrypcyjne do wyboru, z wieloma korzyściami i bibliotekami gier zawierającymi setki najnowszych i klasycznych gier. Użytkownicy będą mogli się zdecydować na płatności co miesiąc, co kwartał lub na wykupienie rocznego członkostwa, które jest najbardziej opłacalne. Do dyspozycji użytkowników będą dostępne trzy poziomy subskrypcji: PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra i PlayStation Plus Premium. Usługa ruszy w Polsce 22 czerwca.

PlayStation Plus Essential:

Dostęp do podstawowych funkcji, takich jak wieloosobowa gra online, możliwość pobrania co miesiąc dwóch gier na PS4 i jednej gry na PS5, wyjątkowe zniżki i inne atrakcje.

Reklama

Cena: 1 miesiąc 37,00 PLN | 3 miesiące 100,00 PLN | 12 miesięcy 240,00 PLN

PlayStation Plus Extra

Dostęp do katalogu gier z setkami tytułów do pobrania na PS4 i PS5.

Cena: 1 miesiąc 58,00 PLN | 3 miesiące 165,00 PLN | 12 miesięcy 400,00 PLN

PlayStation Plus Premium

Dostęp do ograniczonych czasowo wersji próbnych gier, gier PlayStation z katalogu klasyki i transmisji strumieniowej w chmurze, która umożliwia grę w setki tytułów z każdego katalogu, nie czekając na ich pobranie.

Cena: 1 miesiąc 70,00 PLN | 3 miesiące 200,00 PLN | 12 miesięcy 480,00 PLN

Dodatkowe tytuły na premierę nowej usługi

W momencie premiery planowane jest dołączenie do oferty takich tytułów jak: Death Stranding, God of War, Marvel's Spider-Man, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Mortal Kombat 11 i Returnal