Do PS5 można podłączyć klawiaturę bezprzewodową - przydaje się to choćby w takich grach jak Finał Fantasy XIV, czy innych, w których czasami przydaje się komunikacja tekstowa z innymi graczami. Niestety wiele modeli nie jest z konsolą Sony niekompatybilna. Bo nawet jeśli konsola "widzi" niektóre klawiatury, to przy próbie połączenia pokazuje się komunikat, że akcesorium nie jest w stanie nawiązać połączenia. Zanim więc kupicie klawiaturę, sprawdźcie tę listę, by oszczędzić pieniądze.

Lista działających i niekompatybilnych klawiatur

Co nie działa z PS5:

- Logitech Mini Keys

- Logitech POP

- Trust Nado

- Razer (wszystkie modele) z serii v3

Co działa z PS5:

-Logitech K400 (po wpięciu adaptera BT klawiatury do konsoli)

-Apple Magic Keyboard (w wersji skróconej)