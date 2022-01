Szybkie SSD przestały być domeną pecetów. Od wakacji można do konsoli Sony zamontować taki dysk (od 500 do 4TB). Musi on tylko spełniać odpowiednie parametry zapisu oraz być wyposażony w radiator. Do testów trafił dysk WD, polecany przez Marka Ceny'ego, twórcy architektury PS5, wyposażony w autorski system odprowadzania ciepła.

Testowany dysk WD, według wewnętrznego benchmarku konsoli, osiągnął prędkość odczytu 6546 mb/s czyli minimalnie poniżej specyfikacji (do 7 tys. mb/s). Spełnia więc minimalne normy PS5 z nawiązką (powyżej 5500 mb/s).

Porównanie dysków

Jak sprawdza się w użytkowaniu? Przegranie 300GB gier z SSD konsoli na dysk WD zajął 3 minuty i 39 sekund. Następnie porównałem czasy ładowania poziomów w następujących grach - Far Cry 6, Uncharted: Dziedzictwo Złodziei, God of War oraz Death Stranding. Oryginalny SSD konsoli w tych grach osiągnął następujące wyniki:

- Uncharted Lost Legacy: 3,1 sekund, Thief's End: 2,8s

- God of War: 24,03

- Far Cry 6: 9,1 s

- Death Stranding Director's Cut: 9,8s

A jak wypadł w tych testach WD Black 850 1TB?

- Uncharted Lost Legacy: 2,9s, Thief's End: 2,6s

- God of War: 21,02s

- Far Cry 6: 8,8s

- Death Stranding: 9,2s

Jak widać, różnica w każdej testowanej grze wypada na korzyść dodatkowego SSD. Tak, nie są to różnice duże, ale możemy być pewni, że WD Black sprawi, że nie tylko dostaniemy więcej miejsca, ale gry będą się szybciej uruchamiać.

Podsumowując - biorąc pod uwagę wielkość nadchodzących gier na PS5, albo czeka jej użytkowników non stop ściąganie czegoś z PSN (a nie każdy ma superszybkie łącze w domu), albo żonglowanie dyskami, albo trzeba będzie "zainwestować" w dysk SSD. A WD 850 Black 1TB to doskonałe rozszerzenie zasobów naszej konsoli