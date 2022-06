Panerai, globalna marka zajmująca się produkcją ekskluzywnych zegarków, zakorzeniona w szwajcarskim zegarmistrzowskim know-how i włoskiej doskonałości projektowej, oraz Razer, wiodąca na świecie marka lifestylowa dla graczy, ogłosiły dzisiaj, że nawiązały współpracę z organizacją non-profit zajmującą się ochroną środowiska, Conservation International, aby wspierać badania nad gatunkami morskimi.

Współpraca skoncentruje się na satelitarnym oznaczaniu mant w celu gromadzenia danych — w tym ich temperatury, głębokości zanurzenia i lokalizacji. Informacje te, w połączeniu ze znanymi już zagrożeniami oraz innymi danymi, zostaną wykorzystane do zarządzania ochroną mant oraz ich siedlisk.

Program ochrony mant jest prowadzony przez światowej sławy znawcę raf koralowych i ekologa morskiego z Conservation International – dr. Marka Erdmanna, który powiedział: Dane z naszych badań nad mantami pozwoliły na rozwinięcie bardziej zrównoważonych środków utrzymania lokalnej społeczności i tworzenie nowych obszarów chronionych oraz zmianę polityki na bardziej świadomą, chroniącą manty i ich środowisko oceaniczne. Cieszymy się, że możemy rozszerzyć ten program razem z Panerai i Razerem.

W październiku zeszłego roku na RazerCon, corocznej cyfrowej imprezie Razera, która ma na celu celebrację społeczności graczy, firmy ogłosiły swoje zaangażowanie w poprawę wiedzy o oceanach poprzez wspieranie ich ochrony.

Współpraca z ONZ

Inicjatywa ta wniesie również wkład do misji "Panerai Ocean Conservation Initiative' opracowanej we współpracy z Międzyrządową Komisją Oceanograficzną UNESCO (MKOl-UNESCO) w ramach programu rozwoju wiedzy o oceanach - Dekada Oceanologii na rzecz Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Decade of Ocean Science for Sustainable Development). "Panerai Ocean Conservation Initiative" to ogólnoświatowa kampania edukacyjna prowadzona na 100 uniwersytetach na całym świecie, mająca na celu uświadomienie studentom, w jaki sposób luksusowa marka, taka jak Panerai, może przyczyniać się do poprawy stanu planety dzięki jej zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i edukowanie tysięcy studentów na temat roli oceanów w naszym życiu.

Razer podziela zaangażowanie Panerai w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i dlatego w 2021 roku uruchomił dziesięcioletni program na rzecz ochrony przyrody i środowiska #GoGreenWithRazer. Od tego czasu Razer przewodzi we wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju do gamingu i oferuje społeczności graczy jeszcze więcej sposobów na zaangażowanie się w ekologiczne sprawy.

Cel jakim jest ochrona oceanów stanowi nieodzowną częścią wszystkiego co robimy, w produkcji, a także poza nią. Nasze partnerstwo z Razerem i Conservation International nie jest wyjątkiem i pokazuje nasze całościowe podejście do poprawy środowiska morskiego. Projekt przekonująco pokazuje, że ochrona dzikiej przyrody oceanicznej nie jest grą o sumie zerowej. Ochrona mant wspiera zdrowy ekosystem, w tym ludzi, którzy są jego częścią - mówi Jean Marc Pontroué, CEO Panerai.

Zrównoważony rozwój stał się ważnym elementem wszystkiego, co robimy i wplatamy go w cały nasz ekosystem, mówi Patricia Liu, Chief of Staff w Razerze. Dzięki niesamowitemu wsparciu naszej pełnej pasji społeczności osiągnęliśmy już kilka wspaniałych kamieni milowych, takich jak uratowanie miliona drzew we współpracy z CI. Teraz, gdy połączyliśmy siły z Panerai, poświęcamy się wysiłkom na rzecz ochrony oceanów i cieszymy się, że po raz kolejny współpracujemy z CI, tym razem wspierając ich program znakowania mant.

Dodatkowo, w grudniu tego roku Panerai zaprezentuje limitowaną serię kultowego zegarka o charakterystycznej estetyce Razera i wykonanego z materiałów pochodzących z recyklingu.