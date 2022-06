Wargaming Warsaw rozpocznie działalność jako zespół wydawniczy sformowany z polskich pracowników oraz zagranicznych przedstawicieli. Będzie miał on na celu wzmacnianie gier z portfela wydawniczego firmy. Na chwilę obecną pracownicy będą wykonywać obowiązki w trybie pracy zdalnej. Planowane jest zatrudnienie ok. 50 osób do końca roku. Dalsze plany dla Wargaming Warsaw będą zależne od przebiegu restrukturyzacji firmy.

Reklama

Wargaming Belgrade będzie składać się z talentów międzynarodowych i lokalnych w obszarze zarówno wydawniczym, jak i tworzenia gier. To biuro stanie się ważnym miejscem relokacyjnym dla pracowników Wargaming z różnych części świata. Studio skupi się na franczyzach World of Tanks i World of Warships oraz potencjalnym tworzeniu nowych gier.