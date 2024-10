Tym razem wędrówka przez Ostateczną granicę poprowadzi graczy przez trzy nowe Operacje, które umożliwią międzygwiezdne bitwy na pełnym morzu World of Warships. Na niestrudzonych kapitanów czeka galaktyka nagród, w tym nowe okręty i kamuflaże, a także czwórka Dowódców gotowych przejąć stery przy prędkości warp.

Do kiedy potrwają nowe zadania?

Po spotkaniu naukowym na planecie Wolkan, w którym biorą udział najbystrzejsze umysły Federacji, Wolkan, Imperium Klingońskiego i Romulańskiego Imperium Gwiezdnego, niesławny kolektyw Borg wykorzystuje moment do przeprowadzenia niszczycielskiego ataku. Aby go odeprzeć, graczom przyjdzie wziąć udział w trzech nowych Operacjach, rozpoczynających się 30 października i trwających do połowy grudnia, każda po dwa tygodnie. Aby sprostać wyzwaniom, kapitanowie będą musieli zasiąść za sterami okrętów każdej z frakcji, dowodzonych przez bohaterów – Picarda, Spocka, Selę i Gowrona.

Aby jeszcze bardziej oddać ducha uniwersum Star Trek¸ okręty w ramach Operacji otrzymają zupełnie nowe bronie i osłony, pozwalając graczom korzystać z fazerów i torped fotonowych podczas walki z Borg.

Dostępni będą nowi kapitanowie

Po tym, jak wcześniej w tym roku do gry zawitały postacie i kamuflaże z uniwersum Star Trek, najnowszy etap współpracy wprowadza do gry czterech nowych Dowódców. W ich skład wchodzą: Riker z Gwiezdnej Floty dla panazjatyckiego krążownika Chengan I poziomu, Janeway z Gwiezdnej Floty dla amerykańskiego krążownika Salem X poziomu, Królowa Borg dla japońskiego pancernika Yamato X poziomu, Klingoński Worf dla francuskiego krążownika Bougainville I poziomu.