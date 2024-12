Steel Hunters to gra, w której wcielimy się w pilotów mechów. W uniwersum tej gry, ludzkość walczy o przetrwanie po katastrofie. A w ruinach naszej cywilizacji piloci Łowców walczą o złoża pozaziemskiego surowca, zwanego Starfall. Kiedy gra trafi do sprzedaży? Na razie nie podano oficjalnej daty premiery. Można jedynie próbować dostać się do zamkniętych beta testów na PC.

Steel Hunters: Jak wygląda rozgrywka?

Steel Huntersłączy elementy mechanik hero i extraction shooterów oraz battle royale. Gracze ścierają się ze sobą w bitwach wcielając się w unikalnego Łowcę na arenie PvPvE, dążąc do wypełnienia zróżnicowanych celów w drodze do zwiększenia poziomu i pozyskania ekwipunku. Każdy krok prowadzi do ostatecznego starcia w punkcie ekstrakcji.