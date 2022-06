Rozwiązanie wymuszone ekstremalną sytuacją, dziś staje się świadomym wyborem. Pracownicy coraz częściej wolą pracować nie tylko w biurze, ale część obowiązków wykonywać w domowym zaciszu. Tak wynika z badania „Hybrid Living Futures” na zlecenie firmy Samsung, która postanowiła przyjrzeć się bliżej pracownikom modelu hybrydowego. Objęło ono 14 tys. konsumentów z dziewięciu krajów europejskich.

Aż 86 proc. pytanych stwierdziło, iż nie ma już powrotu do pracy w trybie „od godziny 9 do 17”. Ten tradycyjny model, który wychodzi z mody, ustępując pracy hybrydowej, wybrało w Niemczech tylko 7 proc. badanych, w Szwecji 11 proc. a w Polsce – 12 proc. To stosunkowo niewielki odsetek pracowników, którzy przekładają pracę w ściśle określonych godzinach ponad model hybrydowy.

Polacy widzą w systemie łączącym zarówno spotkania wirtualne, jak i osobiste, wiele plusów: aż 51 proc. ankietowanych wskazało na poprawę produktywności, 37 proc. na większą motywację, zaś 48 proc. lepiej planuje i organizuje swoje działania. Z kolei 46 proc. biorących udział w badaniu Polaków deklaruje, że stali się dzięki hybrydowej pracy bardziej elastyczni, ponieważ mogą pracować we własnym tempie. Zdecydowanie łatwiej jest im wywiązać się z zadań domowych czy innych zobowiązań, jak również odpocząć w ciągu dnia i zadbać o życie rodzinne. Aż jedna trzecia badanych mniej martwi się o swój wygląd, a także zauważa poprawę samopoczucia psychicznego.

Przestrzeń doceniona

Jeszcze do niedawna, dom dla większości Europejczyków był miejscem wypoczynku i zabawy. Ci, którzy w pracy spędzali długie nadgodziny, często traktowali go jak miejsce do spania. Pandemia, która niespodziewanie objęła cały świat, zmieniła jednak na zawsze myślenie pracowników i podejście pracodawców. Dom bowiem na długie miesiące dla większości stał się także miejscem pracy. I choć pandemia minęła, Europejczycy na swoje domy patrzą już inaczej. To nie jest tylko miejsce relaksu. Hybrydowe życie nauczyło zupełnie odmiennego postrzegania zarówno pracy, jak i obowiązków domowych. Jedne i drugie często wzajemnie się przenikają, dlatego Europejczycy bardziej zaczęli doceniać przestrzeń, w której spędzają czas. Chcą bowiem, by ich dom był bezpieczny, wygodny, zapewniający komfortowe życie, jak również wyposażony w urządzenia dbające o środowisko. Te z kolei pozwalają dopasować się do nowych rutynowych działań, ale i wyznaczyć nowe granice, by mieć kontrolę nad swoim życiem. 13 proc. Europejczyków korzysta z pomocy inteligentnych sprzętów domowych, a 10 proc. wykorzystuje aplikacje do zarządzania czasem. Przestawieniu się na życie hybrydowe pomaga też dostosowanie domu.

61 proc. Polaków dokonało lub planuje dokonanie remontu, bądź ulepszeń na rzecz realizacji założeń życia hybrydowego. Prawie połowa, bo 44 proc. stworzyło w domach nową przestrzeń, by umocnić granice pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, a 32 proc. planuje przeprowadzkę lub już to zrobiła, wybierając przy tym nieruchomość lepiej dostosowaną do nowego stylu życia.

Ulepszenia w swoim domu planuje zdecydowana większość, bo 66 proc. badanych w całej Europie. Z badań wynika, że w Danii 63 proc. konsumentów planuje zmienić przeznaczenie istniejących pomieszczeń w ich domach, zaś we Włoszech plany ulepszeń ma aż 80 proc. badanych.

Dostosowane do potrzeb

Dostawcy rozwiązań wychodzą naprzeciw nowym potrzebom, tworząc rozwinięte ekosystemy domowe, pozwalające zaadaptować przestrzeń w zależności od potrzeb i wyboru w danej chwili. Samsung ułatwia życie w całej Europie poprzez spersonalizowany ekosystem, który współpracuje z różnymi inteligentnymi urządzeniami, oferującymi szeroki wachlarz możliwości: od wprowadzenia pożądanego nastroju, różne odcienie oświetlenia, poprzez zaplanowanie prania, otwieranie drzwi, po opiekę nad dziećmi z dowolnego pomieszczenia. Inteligentne urządzenia, które to zapewniają, można obsługiwać z pomocą telefonu, co zapewnia dużą wygodę i pozwala wykonywać wiele czynności jednocześnie.

– Przez ostatnie 2 lata życie każdego z nas znacznie się zmieniło. Spędzamy dużo więcej czasu w domach. Wychodząc naprzeciw zmianie stylu życia i zainteresowań konsumentów, zdecydowaliśmy się na zaoferowanie im spersonalizowanych, inteligentnych i bardziej zrównoważonych rozwiązań. Zaprezentowane na targach CES 2022 oprogramowanie SmartThings Hub pozwala na bezproblemową łączność i kontrolę nad urządzeniami Samsung, sprawiając, że smartfon staje się swoistym centrum dowodzenia. Dzięki niemu użytkownicy mogą łatwo przekształcić swój dom w dom inteligentny – mówi Piotr Ługowski, Dyrektor Dywizji AGD w Samsung Electronics Polska.

Samsung doskonale rozumie, że w życiu ważne są zmiany, zwłaszcza w tym hybrydowym świecie, dlatego jego produkty także mogą się zmieniać, w zależności od potrzeb konsumentów. Modułowe konstrukcje lodówko- zamrażarki pozwalają dobierać idealne konfiguracje, zaś telewizor jednym kliknięciem może stać się dziełem sztuki.

Studio projektowe w Oslo stworzyło prototyp będące zbiorem aplikacji, dzięki którym sprzęty będą mogły uczyć się nowych możliwości. Chodzi na przykład o programowanie żaluzji, by otwierały się o wschodzie słońca i zamykały o zachodzie, czy zapalającą się żarówkę, informującą o wysokim zanieczyszczeniu powietrza.

Eksperci nie mają wątpliwości, że to dopiero początek rozwijającego się rynku tego typu inteligentnych innowacji. Do 2025 roku ma się on podwoić, stanowiąc jedną trzecią branży inteligentnych technologii, osiągając poziom 17 mld dolarów.