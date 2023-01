1.Smart Home

Główną zaletą inteligentnego domu jest wzrost komfortu życia. A o tym marzy każdy konsument, nie inaczej będzie też w nadchodzącym roku! Ponadto produkty smarthome są już niedrogie, a ich dostępność i różnorodność coraz większa, jak na przykład produkty NOUS. Dzięki takiemu systemowi, jesteśmy w stanie sprawdzić co dzieje się w domu, włączyć zdalnie ogrzewanie, podlewanie roślin, czy też włączyć klimatyzację i światło. Doskonale wykonany system inteligentnego domu wybiera nam odpowiednią temperaturę, wilgotność, pilnuje czy nie zostawiłeś otwartego okna. Rozwiązania tego typu gwarantują nam pełne poczucie bezpieczeństwa, o jakim marzymy. Dzięki tego typu rozwiązaniom możemy czuć się w pełni bezpieczni. Możemy w łatwy sposób sterować alarmem, zainstalować czujniki gazu, ruchu, dymu. Gdy system wyczuje coś niepokojącego – natychmiast włącza się alarm.

2.Oczyszczacze i nawilżacze powietrza

Smog jest wielkim utrapieniem dla milionów Polaków. Niestety wyróżniamy się negatywnie na tle świata – problem ten dotyka 90 procent mieszkańców kraju. Głównym powodem zanieczyszczeń powietrza jest u nas spalanie węgla i drewna w gospodarstwach domowych. Odpowiada ono za 50 procent emisji pyłów i 87 procent emisji rakotwórczego benzopirenu. Niemal 70 procent domów wykorzystuje tzw. kopciuchy – najbardziej prymitywne piece. Co roku, smog przyczynia się do śmierci 3,7 mln osób, to trzykrotnie więcej niż wypadki samochodowe. Dlatego oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania to urzędzenie jakie powinien posiadać każdy. Na rynku mamy dostępne tego typu produkty popularnej marki Xiaomi, czy mniej znanej hiszpańskiej firmy CECOTEC. Dzięki specjalnym filtrom skutecznie zatrzyma on różnego rodzaju zanieczyszczenia, które unoszą się w powietrzu, sierść, kurz, pył, bakterie, cząsteczki smogu. Warto inwestować w technologię wspierającą twoje zdrowie, w dodatku za tak niskie kwoty.

3.Smartwatche

Ich rosnąca popularność nie powinna nikogo dziwić. W końcu zdecydowana większość z nas chciałaby uprawiać sport w sposób efektywny. Co trzeci Polak posiada Smartwatcha, ze względu na świetne funkcje śledzenia kondycji. Obecnie na rynku jest coraz więcej dostępnych tego typu urządzeń, w coraz niższej cenie i coraz lepszych jakościowo, jak od Huwaeia czy mniej znane BEMI. Urządzenie wyposażone jest zwykle w funkcję pomiaru pułapu tlenowego. Parametr ten wskazuje maksymalną ilość tlenu, jaka jest pobierana z powietrza i transportowana z płuc do tkanek organizmu. Dzięki tym informacją możesz dotrzymywać wyznaczonych celów fitness. Rewolucja technologiczna spowodowała, że teraz możesz liczyć kroki, dystans, kalorie, tętno, a wszystko to dostępne jest w niedrogich cenach. Nic tak nie mobilizuje do dalszej pracy jak śledzenie i analizowanie postępów na bieżąco. To doskonały prezent dla dziecka – warto dbać o jego rozwój psychofizyczny. Dzięki urządzeniu możesz łatwo zlokalizować swoją pociechę oraz być z nią cały czas w kontakcie.

4. Darmowe aplikacje w trosce o zdrowie

Statystycznie w połowie XX wieku mężczyźni żyli w Polsce około 60 lat, a kobiety 61. Dzisiaj to odpowiednio 72 lata i 81. Warto podtrzymać tą znakomitą passe. Jednym z większych problemów stojących temu na drodze są fajki. WHO szacuje, że liczba miłośników papierosów wynosi 1,3 miliarda osób, rocznie umiera z tego powodu 8 milionów ludzi. Pomocne w walce z nałogiem bywają aplikacje do rzucania palenia. Dzięki nim możesz każdego dnia otrzymywać cenne wskazówki jak zrobić to skutecznie. Możesz też monitorować swoje postępy oraz rosnącą na koncie kwotę wynikającą z niepalenia. Korzystanie z apki jest swego rodzaju zobowiązaniem. Jeśli pomimo tego będziesz mieć problem z rzuceniem palenia – możesz skorzystać z jednej z alternatyw jaką są na przykład systemy podgrzewania tytoniu popularnie określane mianem ajkosów. W wielu rozwiniętych krajach np. w Japonii stopniowo wypierają one klasyczne fajki. Wykorzystywana w tych urządzeniach technologia sprawia, że nie wytwarzają one dymu, lecz aerozol z nikotyną. W rezultacie poziom toksycznych substancji jest w nich nawet o 95 procent niższy niż w zwykłych papierosach. Jesli nie jesteśmy w stanie z miejsca rozstać się z nałogiem, warto zainwestować w technologie, które przynajmniej ograniczy jego szkodliwość.

5. Inteligentny odkurzacz

Technologia zawsze powinna ułatwiać nam życie. W końcu samo komplikuje się już wystarczająco. Codzienne sprzątanie pozwala utrzymać dom w idealnym porządku, którego chce większość z nas. Jednak przy bardzo aktywnym trybie życia może być to trudne zadanie. Dlatego coraz większe zainteresowanie budzą inteligentne, automatyczne odkurzacze jak iRobot czy Roomba. Zwykle wyposażone są w czujniki, dzięki którym wykrywają zabrudzenia, a także przeszkody na swojej drodze. Największa zaleta tego sprzętu to automatyzacja. Urządzenie często można zaprogramować w taki sposób, aby włączało się w określony dzień i o określonej porze. Jeśli jesteś poza domem lub odpoczywasz na kanapie, oglądając ulubiony serial - odkurzacz wykona całą pracę za ciebie. Sprzątanie przestanie być stratą cennego czasu. Wielką zaletą jest to, że część z inteligentnych odkurzaczy można kupić już nawet do 1000 złotych. W tym przypadku można powiedzieć dosłownie, że technologia oznacza wygodę. A

6. Okulary do wirtualnej rzeczywistości

Tego rodzaju sprzęt istnieje już od dobrych kilku lat, ale dopiero teraz zaczyna być coraz popularniejszy. Coraz więcej osób korzysta z niego do oglądania filmów lub grania w gry. Okulary VR stają się coraz powszechniejszym artykułem gospodarstwa domowego, dlatego, że z biegiem czasu stały się coraz tańsze i bardziej zaawansowane. Ceny zaczynają się już od kilkuset złotych. Każdy z nas od czasu do czasu potrzebuje nieszablonowego relaksu i oderwania od rzeczywistości. W tym przypadku otrzymujemy niepowtarzalne wręcz doznania. Zakładając okulary wirtualne, przenosimy się w miejsca z pozoru niedostępne. Można zanurkować w głębiny, eksplorować kosmos, podróżować w dowolne miejsca. Kiedy więc myślisz o tym, co będzie modne w 2023 roku, wirtualna rzeczywistość powinna być jedną z pierwszych rzeczy, które przychodzą na myśl.

Podsumowując, warto zainwestować w 2023 roku w technologie, które ułatwiają życie. Systemy inteligentnych domów – zrobią za nas szereg obowiązków. Walka o czyste powietrze, to walka o naszą przyszłość. Oczyszczacz powietrza rozwiąże ten problem w twoim domu. Niemijającym trendem będzie aktywność fizyczna i zdrowy styl życia – aby je osiągnąć, używaj sprzętu mierzącego twoje wyniki, a jeśli palisz – zamiast papierosów używaj podgrzewaczy do tytoniu. Zaoszczędzisz czas, korzystając z inteligentnego odkurzacza, a jeśli będziesz chciał się zrelaksować – założysz okulary VR. Technologia i wygoda konsumenta powinny zawsze iść w parze, zapewnij więc sobie wysoki komfort życia.