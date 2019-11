Jeśli w swoim Smart TV Samsunga macie aplikację Smart Pack, to wystarczy ją uruchomić, by przekonać się, czy zdążyliście skorzystać z oferty. Dostępne są bowiem dwie promocje. W pierwszej z nich dostajemy darmowy miesięczny dostęp do FilmBox Live. Potem koszt miesięcznego abonamentu wyniesie nas 14,99. Druga promocja dotyczy serwisu CHILI. Tu dostajemy kupon o wartości 30 złotych na filmy i seriale w tej usłudze VOD (to wystarczy na wypożyczenie trzech filmów).

Samsung przypomina, że liczba kodów i voucherów jest ograniczona. Warto więc uruchomić apkę Smart Pack na Smart TV i przekonać się, czy kody są jeszcze dostępne.