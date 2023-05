"Sztuczna inteligencji (AI) wdrażana obecnie w Narodowym Banku Polskim (NBP) wesprze efektywność banku centralnego, pozwoli przewidywać zmiany i przygotowywać się na zagrożenia" - ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Jednocześnie podkreślił, że istniejące zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji powinny spotkać się "z natychmiastową reakcją" na szczeblu międzynarodowym.

Według niego, sztuczna inteligencja mogłaby być wykorzystana obecnie lepiej w procesie zielonej transformacji i zrealizować wizje szybciej niż tysiące kolejnych nakazów i zielonych regulacji.

Powszechnie zakłada się, że zastosowanie sztucznej inteligencji w życiu człowieka i jego pracy, przyniesie olbrzymią rewolucję i zmiany, być może większe niż te, które wywołały komputery, potem Internet, a wcześniej produkcja przemysłowa. Dlatego bank centralny nie może lekceważyć tego zjawiska - chcemy być jego częścią, poznawać i uczyć się, wraz z rozwojem sztucznej inteligencji, by działać efektywniej, ale też przewidywać zmiany i przygotowywać się na zagrożenia. Od kilkunastu miesięcy analizujemy wywiady z twórcami rozwiązań tego typu, którzy też obawiają się potencjalnych zagrożeń. Z tego też powodu uważam, że na ich liczne apele o współpracę w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji na szczeblu ogólnoświatowym powinno spotkać się z natychmiastową reakcją - powiedział Glapiński w materiale wideo przygotowanym przez bank centralny.

Podkreślił, że w dużych zbiorach informacji przetwarzanych przez bank, sztuczna inteligencja jest w stanie szybciej ustalić poprawne odpowiedzi na analityczne pytania.

"Testujemy od kilkunastu miesięcy"

W NBP od kilkunastu miesięcy testujemy najnowsze narzędzia z elementami sztucznej inteligencji z obszaru cyberbezpieczeństwa, informatyki, komunikacji, edukacji i multimediów. Z elementów sztucznej inteligencji korzystamy w zakresie narzędzi cyberbezpieczeństwa, czy też bezpieczeństwa teleinformatycznego i aktualizujemy te rozwiązania na bieżąco. Co więcej, w części zadań informatycznych korzystamy z niektórych narzędzi wspomagających np. pracę programistów. Sztuczna inteligencja daje dużo szybsze i większe możliwości w zakresie korelacji danych, które są ogólnie dostępne i teoretycznie zanonimizowane - ocenił prezes NBP.

Wskazał na obszary palących reform z uwagi na rozwój i możliwość zastosowania sztucznej inteligencji m.in. w zakresie prawa autorskiego, edukacji.

Jest jeszcze za wcześnie, by formułować jednoznaczne opinie na temat wpływu zastosowania sztucznej inteligencji na banki centralne, czy gospodarkę danego kraju. Niemniej jednak, jako wieloletni wykładowca akademicki, widzę ewidentny wpływ tej technologii chociażby na edukację ludzi. Zakładam potrzebę natychmiastowej reformy kilku obszarów naszego życia, które absolutnie nie są przygotowane na tak szybki i niekontrolowany postęp cyfrowy - powiedział Glapiński.

"S.I. jest używana do walki politycznej"

"Sztuczna inteligencja jest używana do walki politycznej, do manipulacji na światową skalę, o tym niestety nie mówi się jeszcze publicznie. Wszystko to może przerażać, ale tez nie widzę odwrotu. W Narodowym Banku Polskim staramy się być pionierami zastosowania sztucznej inteligencji w pracach banku" - podsumował szef banku centralnego.