Sztuczna inteligencja

Reklama

S.I. to nie tylko Chat GPT. Sztuczna inteligencja to także takie serwisy jak Dally-E2, Midjourney i inne które potrafią generować obrazy i fotografie, tworząc czasem doskonałe fotomontaże, które mało kto jest w stanie zidentyfikować jako fałszywe. A.I jest także coraz powszechniejsza w telewizorach i smartfonach - pomaga choćby w lepszym podbiciu rozdzielczości obrazu np. z płyty DVD do 4K, w inteligentnym podświetleniu i dobraniu kolorów do scen na ekranie, a w przypadku telefonów potrafi choćby dobierać parametry zdjęcia. Pojawia się też już w sprzętach AGD, choćby łącząc suszarkę z pralką i dobierając parametry suszenia w zależności od informacji z pralki o tym, co było prane, jak jest mokre itp.

Reklama

Rozwój sieci 5G

Sztuczna inteligencja będzie mocno wykorzystywać rozwój sieci 5G. Sprzety z wbudowanym modemem szybkiej sieci stają się bowiem dostępne na każdą kieszeń - i nie chodzi tylko o smartfony, ale także o AGD czy takie rzeczy jak inteligentne termostaty. Z kolei na Zachodzie pojawiają się inteligentne liczniki wody i prądu, które w czasie rzeczywistym podają koszt usług. Im bardziej sieć 5G staje się dostępna, tym więcej takich urządzeń będzie się w naszych domach pojawiać. Nie sposób nie wspomnieć też o tzw. "przemyśle 4.0", czyli fabrykach, opartych na robotach, połączonych w sieci, sterowanych centralnie przy wspomaganiu A.I.

Komputery kwantowe

Komputer kwantowy to rodzaj komputera, który wykorzystuje prawa mechaniki kwantowej do wykonywania obliczeń. W przeciwieństwie do tradycyjnych komputerów, które opierają się na bitach, które mogą przyjmować wartość 0 lub 1, komputery kwantowe korzystają z kwantowych bitów, zwanych kubitami. Kubit może znajdować się w superpozycji, czyli jednocześnie w różnych stanach, co umożliwia równoczesne przetwarzanie wielu informacji.

Na przykład nowy, szybki laptop jest w stanie zasymulować system kwantowy liczący 8 kubitów. Aby stworzyć system 80 kubitów, aktualnie należałoby wykorzystać wszystkie klasyczne komputery z całego świata, podczas gdy komputer kwantowy IBM z 2023 mający moc obliczeniową 1121 kubitów. Jednocześnie, w tym roku, IBM pokazał procesor Heron o mocy 133 kubitów, który jest w stanie łączyć się z innymi, takimi samymi układami, tworząc sieć o potężnej mocy obliczeniowej. Takie komputery nie trafią jednak na razie do domów - posłużą albo przemysłowi albo nauce w przyspieszeniu badań medycznych itp. Zdaniem naukowców z MIT, 2023 będzie więc rokiem, w którym nie tylko będzie się mówiło o sprzęcie kwantowym, ale będzie pojawiać się też dużo odkryć, uzyskanym dzięki pracom na nich.

Ruchoma przesłona w smartfonach

Do tej pory jedynie Huawei używa w swoich smartfonach aparatów z fizyczną przesłoną o zmiennym zakresie. Pozwala to w takim P60 Pro osiągać niesamowite rezultaty prz fotografii makro czy nocnej. Długo nie potrwa, by kolejne firmy technologiczne sięgnęły po to rozwiązanie i zaczęły na masową skalę używać podobnego patentu w swoich telefonach.