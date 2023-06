Do 8 sierpnia firmy telekomunikacyjne mogą składać wstępne oferty cenowe na częstotliwości z pasma C, czyli z zakresu 3480–3800 MHz, w którym powstanie ogólnopolska sieć komórkowa piątej generacji (5G). Ustalone przez Urząd Komunikacji Elektronicznej warunki ubiegania się o ich rezerwację spełniają tylko cztery największe polskie telekomy: Orange, Play, Plus (spółka Pol komtel z Grupy Polsat Plus) i T-Mobile. Każdy z nich może sobie zapewnić jeden z czterech wystawionych na aukcję bloków.

Reklama

Gdy wstępne oferty przejdą ocenę formalną, zacznie się aukcja próbna, po której nastąpi właściwa licytacja. UKE przewiduje, że cała procedura potrwa ok. 150 dni. To znaczy, że operatorzy prawdopodobnie dostaną częstotliwości do dyspozycji w drugiej połowie listopada. Czekali na to przez ponad trzy lata.

5G to technologia pozwalająca wysyłać i pobierać dane z większą prędkością i reagować z minimalnym opóźnieniem. Umożliwia też bezkolizyjne korzystanie z sieci ogromnej liczbie użytkowników i urządzeń naraz. Jak wyjaśnia Orange, transfer w tej sieci jest 10 razy szybszy niż w przypadku poprzedniej generacji (4G), opóźnienia 10-krotnie niższe, a gęstość 10 razy większa – na obszarze 2 km kw. z internetu może korzystać do 1 mln urządzeń.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W WEEKENDOWYM "DZIENNIKU GAZECIE PRAWNEJ">>>