Zacznijmy od ceny. Za Nokię G42 5G będziemy musieli zapłacić 1199 zł. Smartfon będzie oferowany od 24 sierpnia w dwóch kolorach: fioletowym oraz szarym i w jednej wersji pamięci 6/128. Na start będzie można do niego dostać słuchawki Nokia TWS-731.

Urządzenie nie zachwyci osiągami ani wyświetlaczem. Procesor to Qualcomm Snapdragon 480+ 5G, a ekran to IPS LCD o rozdzielczości HD+, 90Hz odświeżaniu i jasności maksymalnej 560 nitów. Również zestaw obiektywów jest podstawowy: z tyłu mamy 50 MP ze światłem 1.8 plus dwa 2 MP oczka do makro i głębi, z przodu do dyspozycji jest ledwie 8 MP. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się bateria o pojemności 5000 mAh, która przy takich podzespołach powinna zapewnić minimum 2 dni działania bez potrzeby ładowania.

Smartfon wydaje się wiec nieco za drogim budżetowcem. Ale ma jedną, wyjątkową rzecz. Będzie go można naprawić samemu.

Według producenta Nokia G42 5G jest zbudowana tak, by naprawa była szybka i bezproblemowa. System QuickFix pozwala samodzielnie wymienić pęknięty ekran, wygięte porty ładowania i zużytą baterię. Przy jego tworzeniu Nokia współpracowała z iFixit, który ma zapewnić przystępne cenowo części zamienne i instrukcje naprawy.

„Nokia G42 5G nie tylko świetnie wygląda, ale jest także kontynuacją naszej polityki w zakresie możliwości naprawy, którą stała się dla nas fundamentalna, jeśli chodzi o projektowanie smartfonów” – mówi Lars Silberbauer, CMO HMD Global.

„Jestem zachwycony widząc, jak nasza współpraca z HMD Global odwraca trend na korzyść samodzielnych napraw. Nie chodzi tylko o dostarczanie części, chodzi o zaszczepienie wśród konsumentów etosu DIY (Zrób To Sam) i zasygnalizowanie, że era napraw w domu naprawdę się zbliża” – dodaje Kyle Wiens, dyrektor generalny w iFixit.

Nokia podkreśla również swoje podejście do ekologii, tylna obudowa jest wykonana w 65 proc. z recyklingu, a opakowanie jest już stu procentach z materiałów recyklingowych.

Nieźle wygląda polityka aktualizacji urządzenia. Należy pamiętać, że mówimy tu o klasie budżetowej, gdzie producenci bardzo często porzucają smartfony bez, lub tylko z jedną aktualizacją systemu. Tu dostaniemy przez trzy lata comiesięczną aktualizację zabezpieczeń. Do tego mamy gwarancję dwóch dużych aktualizacji systemu. Smartfon przychodzi do nas z Androidem 13.

Zestawy naprawcze, przewodniki napraw oraz części zamienne do Nokia G42 5G będą dostępne na stronie iFixit.com.