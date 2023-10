Technologiczny gigant idzie z duchem czasu, co oczywiście nie jest zaskoczeniem. W Google pojawi się nowa funkcja. Fachowo nazywać się będzie Search Generative Experience (SGE). Co ciekawe, kalifornijska firma z Doliny Krzemowej wcale nie jest pionierem, jeśli chodzi o to rozwiązanie. Jakie możliwości zyskamy przy wyszukiwaniu?

Nowa funkcja Google. Jak będzie działać w praktyce? Reklama Sztuczna inteligencja nieustannie się rozwija, wszyscy o tym wiemy. Zapowiedziana przez Google nowa funkcja pozwoli użytkownikom na tworzenie obrazów na podstawie tekstowych sugestii. Search Generative Experience jeszcze nie jest dostępne, ale w wyszukiwarce Google ma się pojawić jeszcze w październiku 2023 r. Uruchomienie tej opcji zaplanowano w tym tygodniu. Warto zaznaczyć, że Google wcale nie jest pionierem w tej kwestii. Microsoft już wiosną tego roku zaproponował podobne rozwiązanie w swojej wyszukiwarce Bing. Reklama Nowa funkcja Google. Jak będzie działać w praktyce? Całkiem prosto, intuicyjnie i przyjaźnie dla zwykłego użytkownika. W polu wyszukiwania wpisujemy, co chcielibyśmy zobaczyć na grafice. Sztuczna inteligencja postara się odwzorować polecenie jak najlepiej. Każdy z obrazów stworzony przez AI będzie mógł zostać edytowany przez człowieka, który poprosił o wygenerowanie.