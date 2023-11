Euro Truck Simulator 2. Gdzie tym razem będzie można pojeździć tirem?

Grecja. Malowniczy, kojarzący się głównie wakacyjnie kraj, dołączy już niebawem do wydanej w 2012 r. gry Euro Truck Simulator 2. To już pewne, bowiem informacja o tym pojawiła się na oficjalnej stronie symulatora. Pracujący nad nowym dodatkiem deweloperzy zapowiedzieli, że już możemy szykować się "na zapierające dech w piersiach piękno Grecji". Co ciekawe, w grze znajdzie się nie tylko kontynentalna część kraju, ale też wyspy. Ciężarówką będziemy mogli pojeździć m.in. na Krecie.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu

Euro Truck Simulator 2. Jakie kraje są dostępne w grze?

Reklama

Do kwietnia 2023 r., w podstawowej wersji Euro Truck Simulator 2 dostępne są części następujących krajów:

Austria,Belgia,Czechy,Francja (częściowo, pełna dostępna w DLC "Vive la France!"),Niemcy,Luksemburg,Holandia,Polska (częściowo, rozszerzona w DLC "Going East!"),Szwajcaria,Wielka Brytania (Anglia, Szkocja i Walia).

Rozszerzenia (DLC) dodają do gry następujące kraje i regiony:

Going East! – rozszerza Polskę, dodaje Słowację, Węgry oraz część Czech.Scandinavia – wprowadza Norwegię, Szwecję i Danię.Vive la France! – zapewnia dostęp do całej Francji.Italia – otwiera całą Italię do eksploracji.Beyond the Baltic Sea – dodaje kraje bałtyckie: Litwę, Łotwę, Estonię, część Rosji (obwód kaliningradzki) oraz Finlandię.Road to the Black Sea – umożliwia podróżowanie po Bułgarii, Rumunii i części europejskiej Turcji.Iberia – wprowadza Hiszpanię i Portugalię.Heart of Russia – rozszerza grę o część europejskiej Rosji (nie obejmuje całej planowanej zawartości ze względu na wojnę na Ukrainie i związane z tym decyzje deweloperów).

Dodatkowo, producenci regularnie aktualizują grę, dodając nowe funkcje, poprawki i czasami darmowe rozszerzenia drogowe.