Optymalny poziom naładowania: 20–99 proc.

Bateriesmartfonówmają najdłuższą żywotność, gdy są naładowane w przedziale od 40 do 90 procent. Częste ładowanie do 100 proc. i rozładowywanie do zera może skracać ich wytrzymałość, ponieważ każdy pełny cykl ładowania wpływa na jej zużycie. Staraj się, by poziom naładowania baterii nie spadał poniżej 20 procent. Baterie litowo-jonowe najlepiej zachowują swoje właściwości, jeśli nie dopuszczamy do ich całkowitego rozładowania.

Rodzaj ładowarki ma znaczenie

Korzystanie z oryginalnejlub certyfikowanej, zgodnej z modelem twojego smartfona ładowarki ma kluczowe znaczenie dla zachowania żywotności baterii. Różne modele telefonów mają swoje wymagania co do napięcia elektrycznego, a oryginalne ładowarki są zaprojektowane tak, aby je spełniać. Dzięki temu proces ładowania jest bezpieczny i efektywny. Używanie niecertyfikowanej ładowarki może prowadzić do uszkodzenia baterii, przegrzania urządzenia, a w skrajnych sytuacjach do spięcia i eksplozji i baterii.

Wyłącz to, z czego nie korzystasz

Stale włączone funkcjetakie jak GPS, Wi-Fi, Bluetooth, a także aktualizacje aplikacji znacznie eksploatują baterię. Gdy nie są potrzebne, albo bateria jest na wyczerpaniu wyłącz je, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii. Oszczędność baterii możesz też osiągnąć przez zmniejszenie jasności ekranu oraz poprzez usuwanie na bieżąco aplikacji, z których nie korzystasz.

Aktualizuj oprogramowanie

Regularne aktualizacje oprogramowania mogą zawierać ulepszenia w zarządzaniu energią, a to z pewnością będzie pomocne w przedłużeniu życia baterii. Producenci często wprowadzają poprawki optymalizujące zużycie energii, które mają pozytywny wpływ na żywotność baterii.

Używaj trybu oszczędzania baterii

Tryb oszczędzania baterii w smartfonach to ratunek dla tych, którzy są ciągle w ruchu i nie mają czasu na częste ładowanie telefonu. Kiedy aktywujesz ten tryb, twój smartfon przełącza się w tryb przetrwania, redukując wszystkie niepotrzebne funkcje, aby jak najdłużej utrzymać działanie urządzenia. Co się wtedy dzieje? Po pierwsze ekran staje się ciemniejszy. To ważne, bo wyświetlacz to prawdziwy pożeracz energii. Następnie smartfon ogranicza wydajność procesora – to znaczy, że wszystko może działać trochę wolniej, ale za to oszczędniej.

Tryb oszczędzania baterii ogranicza działanie aplikacji w tle, więc jeśli masz otwartych wiele aplikacji, które aktualizują się na bieżąco, w trybie oszczędzania będą one "uśpione” lub ich działanie zostanie znacząco ograniczone. Mniejsze zużycie energii przekłada się na dłuższą pracę telefonu na jednym ładowaniu. A co z powiadomieniami? W tym trybie dostajesz je rzadziej, bo telefon ogranicza częstotliwość synchronizacji z serwerami. Włączanie trybu oszczędzania baterii od czasu do czasu, np. na noc lub w momentach, gdy się uczysz lub pracujesz może przedłużyć ogólną żywotność baterii.

Tryb samolotowy

Włączenie trybu samolotowego ogranicza zużycie baterii, ale jednocześnie odcina cię od świata, bo nie masz wtedy zasięgu i jesteś offline. Tryb samolotowy sprawia jednak, że szybciej naładujesz telefon. To przydatny trik, kiedy nie masz na to zbyt wiele czasu.

Uważaj na mróz i upał

Baterie smartfonów są bardzo wrażliwe na temperatury. Wysokie mogą przyspieszać degradację baterii, co prowadzi do jej szybszego zużycia i skrócenia żywotności. Niskie temperatury mogą tymczasowo zmniejszać wydajność baterii i spowalniać jej reakcje, przez co urządzenie może działać wolniej lub mieć problemy z utrzymaniem poziomu naładowania. Dlatego unikaj pozostawiania telefonu w bardzo gorących miejscach, takich jak wnętrze samochodu w słoneczny dzień oraz chroń go przed zimnem, na przykład trzymając w kieszeni wewnętrznej kurtki, kiedy jesteś na dworze w mroźne dni. Najlepsza temperatura dla baterii to 16–22 stopnie Celsjusza.

Masz smartfon, którego nie używasz?

Elektronika, która nie jest używana, niestety niszczeje. Jeżeli już musisz trzymać w domu telefon, z którego nie korzystasz, przechowuj go we właściwy sposób. Najlepiej doładować jego baterię do około 50 proc. przed przechowywaniem. Długotrwałe pozostawienie telefonu z całkowicie rozładowaną baterią może prowadzić do jej nieodwracalnego uszkodzenia.