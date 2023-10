W dzisiejszym świecie nie wyobrażamy sobie życia bez smartfona. Najmłodsi, ludzie w średnim wieku i seniorzy – wszystkie te grupy używają smartfonów codziennie. Ponieważ to nasza łączność ze światem, spędzamy niejednokrotnie po kilka godzin dziennie na pisaniu wiadomości, przeglądaniu social mediów czy rozmowach telefonicznych. To wszystko sprawia, że baterie w naszych urządzeniach mogą szybko się rozładowywać. Jak temu zaradzić?

Bateria w telefonie. Jak ograniczyć jej zużycie?

Telefony z systemem Android mają domyślnie włączone różne funkcje, które wpływają na zużycie baterii. Mowa tutaj przykładowo o włączonej opcji bluetooth. Dodatkowo, zainstalowane przez nas (a rzadko używane) aplikacje mogą działać w tle, a co za tym idzie pochłaniać energię urządzenia.

Warto przejrzeć, jakie mamy zainstalowane aplikacje i czy na pewno wszystkich potrzebujemy. Są spore szanse, że niektóre możemy odinstalować, a co za tym idzie zmniejszyć zużycie baterii. Poniżej kilka dodatkowych sugestii.

Ustaw krótszy czas wyłączania ekranu.

Zmniejsz jasność ekranu.

Ustaw automatyczną jasność.

Wyłącz dźwięki lub wibracje klawiatury.

Wprowadź ograniczenia dla aplikacji, które zużywają dużo energii.

Włącz opcję Bateria adaptacyjna.

Usuń nieużywane konta.

Włącz tryb ciemny.

Bateria w telefonie. Dbaj o nią

Warto pamiętać, by telefon ładować ładowarką, która była dołączona do urządzenia. Jeśli natomiast kupiliśmy sam smartfon, to przy wyborze ładowarki należy dokładnie sprawdzić, czy urządzenie jest odpowiednie dla naszego modelu. Jeśli kupimy inny zasilacz, to może się okazać, że nasz telefon ładuje się powoli albo wcale. W skrajnych przypadkach smartfon bądź bateria mogą zostać uszkodzone przez wadliwą ładowarkę.

Warto też unikać wysokich temperatur. Kiedy telefon się przegrzewa, to gorąca bateria wyczerpuje się znacznie szybciej.

Należy też wspomnieć, że większość telefonów z Androidem ma tryb oszczędzania baterii. Warto go włączyć, wtedy bateria będzie wyładowywać się wolniej.