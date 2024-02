Większość osób nie wie, jak należy prawidłowo ładować baterię w telefonie, aby posłużyła przez długi czas. Niektóre przyzwyczajenia, w tym ładowanie smartfona przez noc, mogą być niebezpieczne ze względu na ryzyko pożaru. Jest ono największe, jeśli korzystamy ze starszych modeli ładowarek. Całonocne ładowanie czasami prowadzi do przegrzania kabla, co wywołuje spięcie.

Dlaczego nie należy ładować telefonu całą noc?

Posiadacze nowych ładowarek mogą stwierdzić, że zagrożenie pożarem ich nie dotyczy. Nie oznacza to jednak, że powinni pozostawiać swoje smartfony podłączone do zasilacza na całą noc. Choć dzięki naładowanej baterii możemy uniknąć wielu problematycznych sytuacji w ciągu dnia, jednocześnie skracamy jej żywotność. Wynika to z faktu, iż wielogodzinne ładowanie prowadzi do podwyższenia temperatury ogniwa. Nowoczesne akumulatory bardzo tego nie lubią. Przegrzane baterie szybciej tracą swoją pojemność, czego skutkiem jest szybsze rozładowywanie.

Po pewnym czasie możemy stwierdzić, że z telefonu nie da się już korzystać, bo wskaźnik naładowania obniża się w bardzo szybkim tempie. W takim przypadku trzeba będzie wymienić baterię na nową, ewentualnie zainwestować w kolejny telefon. W nowszych modelach smartfonów zakup oryginalnej baterii i jej wymiana w autoryzowanym serwisie wiąże się z dość wysokimi kosztami, rzędu kilkuset złotych. Można ich uniknąć, jeśli będziemy pamiętać o tym, aby po naładowaniu telefonu, od razu odłączać go od zasilacza.

Ile kosztuje nas całonocne ładowanie?

Niektórzy mogą zastanawiać się ile prądu pobiera smartfon, który jest podłączony do ładowarki przez 7-8 godzin? Nie są to duże koszty i nawet w skali roku nie będą większe niż kilka złotych. Warto jednak pamiętać o efekcie skali. Pozostawianie telefonu do ładowania na całą noc to popularny zwyczaj, dlatego można śmiało założyć, że w ten sposób postępują miliony Polaków oraz setki milionów osób na całym świecie. Mając taką szerszą perspektywę można śmiało powiedzieć, że marnujemy energię, pieniądze i zasoby.

Jakich błędów przy ładowaniu należy jeszcze unikać?

Innym popularnym błędem jest ładowanie telefonu do 100 proc. Wydaje się nam, że tylko wtedy bateria wytrzyma odpowiednio długo. Jest to jednak mit. Eksperci zalecają, aby utrzymywać poziom naładowania między 20 a 90 proc. W takich warunkach smartfon pracuje najefektywniej. Jest jeszcze jedna rzecz, której należy unikać, a mianowicie częstego odłączania telefonu od ładowarki i ponownego podłączania. Takie działanie ma negatywny wpływ na baterię. Znacznie lepiej raz podłączyć smartfon, naładować go np. do 80-90 proc. i dopiero wtedy odłączyć.