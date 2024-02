Podczas odwiedzin znajomych, domówki lub rodzinnego zjazdu może zaistnieć sytuacja, gdy ktoś będzie chciał połączyć się z domowym internetem i poprosi nas o podanie hasła. Tymczasem większość osób zapomina o jego istnieniu po pierwszym podłączeniu wszystkich urządzeń i telefonów. Na co dzień jesteśmy stale podpięci do domowej sieci lub łączymy się z nią automatycznie, po powrocie z pracy. Co zrobić w momencie, gdy chcemy udostępnić internet innym osobom?

Sposób nr 1 - Wykorzystaj technologię WPS

Ta metoda sprawdzi się w przypadku osób, które posiadają w miarę nowy router, wyposażony w technologię WPS, czyli Wi-Fi Protected Setup. Dzięki niej można podłączyć się do domowego internetu, bez konieczności podawania hasła. Technologia pozwala na chwilowe otwarcie sieci dla nowych urządzeń. Co musimy zrobić? Należy po prostu nacisnąć na routerze odpowiedni przycisk i chwilę go przytrzymać. Zazwyczaj znajduje się on z przodu lub z tyłu obudowy. Jest oznaczony napisem WPS lub symbolem dwóch zakręconych strzałek.

Następnie osoba, która chce się połączyć, musi wybrać prawidłową sieć i poczekać na autoryzację. Dzięki temu, nie musi wpisywać żadnego kodu. Osoby, które chcą mieć kontrolę nad technologią WPS, mogą ustawić numer PIN. Zapamiętanie czterocyfrowego szyfru z pewnością okaże się znacznie łatwiejsze.

Sposób nr 2 - Wypróbuj kody QR

Opcję z kodami QR można wykorzystać na dwa sposoby. Pierwszy z nich, łatwiejszy, jest do zrealizowania tylko w przypadku, gdy używamy smartfona z systemem Android. Musi być on podłączony do domowej sieci. Wystarczy wejść w ustawienia, następnie wybrać “Wi-Fi” i sieć, do której jesteśmy podpięci. Dalej wybieramy opcję “Udostępnij”. Naszym oczom ukaże się kod QR. Osoby, które chcą podłączyć się do domowego internetu muszą zeskanować kod za pomocą aparatu w telefonie lub specjalnej aplikacji. Reszta zadzieje się już automatycznie.

Druga opcja jest nieco bardziej skomplikowana i wymaga od nas przygotowania. Jeśli wiemy, że nasi znajomi będą chcieli korzystać z sieci, warto samodzielnie wygenerować kod QR i zapisać obrazek w galerii zdjęć lub w folderze z plikami. Do wygenerowania kodu będzie nam jednak potrzebna odpowiednia aplikacja. Konieczne będzie też wpisanie danych oraz hasła. Na tej podstawie program wygeneruje kod. Gdy ktoś z bliskich będzie chciał skorzystać z internetu, wystarczy, że skieruje aparat swojego telefonu na obrazek i będzie mógł połączyć się z siecią od razu po wejściu. Możemy także pójść o krok dalej i wydrukować obrazek z kodem.

Sposób nr 3 - Udostępnij internet w pobliżu

Kolejna opcja również dotyczy posiadaczy telefonów z Androidem. Ponownie, urządzenie musi być połączone z domową siecią. Wchodzimy w ustawienia, następnie w “Wi-Fi” i szukamy opcji “Udostępnij”. Pod wcześniej wspomnianym kodem QR pokaże się nam przycisk “Udostępnij w pobliżu”. Po kliknięciu zobaczymy listę dostępnych telefonów, które możemy podłączyć do internetu. Następnie wybieramy odpowiednie urządzenie. Jego posiadacz musi na swoim smartfonie zatwierdzić udostępnianą sieć. Telefon automatycznie połączy się z internetem, bez wpisywania hasła. Jeśli mamy problem z tą metodą, należy sprawdzić, czy nasz smartfon ma włączoną opcję “Udostępniania w pobliżu”.