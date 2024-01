Rozładowana bateria jest sporym problemem, zwłaszcza jeśli zamierzaliśmy zapłacić za pomocą telefonu, włączyć nawigację lub zadzwonić w ważnej sprawie. Z tego względu zawsze warto mieć przy sobie powerbank (oczywiście naładowany), który uratuje nas z opresji. Jeśli jednak zauważyłeś, że smartfon rozładowuje się szybciej, niż powinien, najprawdopodobniej odpowiadają za to pewne funkcje, których niekoniecznie potrzebujesz. Sprawdź poniższe wskazówki i przekonaj się, czy twoja bateria działa dłużej.

Zarządzaj aplikacjami i wyłącz niepotrzebne

Aplikacje w bardzo dużym stopniu pochłaniają energię, dlatego warto przyjrzeć się im w pierwszej kolejności. Najlepiej zacznij od usunięcia tych, z których już nie korzystasz. Następnie sprawdź aplikacje działające w tle. Wyłącz te, które nie są potrzebne. W nowszych telefonach dostępna jest opcja “bateria adaptacyjna”. Zdecydowanie warto ją włączyć, bowiem zapobiega nadmiernemu zużyciu energii przez aplikacje działające w tle.

Jeśli nie masz takiej opcji w swoim telefonie, pozostaje ręczne zamknięcie programów, z których nie korzystasz. Poza tym sprawdź dokładnie ustawienia, bowiem może się okazać, że niektóre aplikacje uruchamiają się automatycznie za każdym razem, gdy wyłączysz i włączysz ponownie telefon. Jeszcze jednym sposobem jest sprawdzenie w ustawieniach, które aplikacje zużywają najwięcej energii i wprowadzenie dla nich pewnych ograniczeń.

Dopasuj jasność ekranu

Zbyt jasny ekran jest kolejną przyczyną szybkiego rozładowywania się baterii. W wielu telefonach stale włączona jest funkcja automatycznego ustawiania jasności. Sprawdza się ona przy świetle naturalnym, jednak jeśli przez większość dnia przebywasz w pomieszczeniu, możesz ją wyłączyć. Wybierz jasność, która zapewni wygodne korzystanie z telefonu, pamiętając o tym, że ciemniejszy ekran powoduje mniejsze zużycie energii. Dobrym sposobem jest też włączenie trybu ciemnego. Z jednej strony zwiększa on czytelność informacji, zaś z drugiej pomaga oszczędzać baterię.

Ustaw krótszy czas wyłączania ekranu

Kontrolowanie aktywności ekranu jest kolejnym sposobem na zmniejszenie zużycia energii. Czas wyłączania ekranu informuje o tym, po ilu sekundach lub minutach bezczynności ekran zostanie wygaszony. Oczywiście ten parametr musisz dopasować do swoich preferencji. Zbyt długi czas powoduje niepotrzebne zużycie baterii, jednak zbyt krótki może irytować podczas użytkowania smartfona. Trzeba zatem znaleźć pewien kompromis. Ten parametr możesz zmienić w ustawieniach. Najkrótszy czas bezczynności to zwykle 15 sekund.

Wyłącz dźwięki i wibracje klawiatury oraz Bluetooth

Dźwięki i wibracje klawiatury to niepotrzebne funkcje, które nie tylko powodują dodatkowe zużycie energii, ale również denerwują osoby znajdujące się obok. Możesz wyłączyć je w ustawieniach, w zakładce “dźwięk i wibracje”. Bardzo dobrym sposobem jest też wyłączenie opcji “Bluetooth”. W wielu telefonach jest ona włączona na stałe, zupełnie niepotrzebnie. Z tej opcji najlepiej korzystać tylko wtedy, gdy chcesz połączyć się z innymi urządzeniami znajdującymi się obok. W przeciwnym razie smartfon będzie przez cały czas skanować otoczenie w poszukiwaniu innych sprzętów.

W jaki sposób możesz jeszcze wydłużyć żywotność baterii?

Oprócz wyżej wymienionych sposobów pamiętaj także o tym, że bateria w smartfonie zużywa się szybciej, jeśli jest narażona na bardzo niską lub wysoką temperaturę. Z tego względu zimą najlepiej nosić telefon w wewnętrznej kieszeni kurtki, zaś latem nie zostawiać go w miejscu silnie nasłonecznionym

Duże znaczenie ma też sposób ładowania. Należy unikać całkowitego rozładowywania telefonu. Niektórzy producenci zalecają ładowanie jedynie do 80 proc., a nie do 100 proc. i informują o tym w momencie, gdy energia baterii zostanie uzupełniona do tego poziomu. Jeśli nie będziesz korzystać z telefonu przez pewien czas, naładuj go przynajmniej do 40 proc., bowiem przechowywanie urządzenia w stanie całkowitego rozładowania zmniejsza trwałość baterii.