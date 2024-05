Apple przeprasza za kontrowersyjną reklamę iPada, która trafiła zarówno na oficjalny kanał firmy na YouTube, jak też na profil szefa koncernu, Tima Cooka. Kreatywność jest w DNA naszej firmy i jest dla nas ważne, by stworzyć produkty, które pomagają twórcom na całym świecie wyrazić siebie i stworzyć nowe idee za pomocą iPada. Tym wideo nie trafiliśmy w cel i przepraszamy za nie - mówi wiceprezydent Apple ds. komunikacji, Tor Myrhen - podaje telewizja CBS.

Reklama iPada wywołała burzę

O co poszło? Wszystko przez wideo, na którym instrumenty muzyczne, puszki z farbą, konsole do gier itp. są miażdżone po to, by z nich stworzyć nowy tablet. "Poznajcie nowego iPada Pro: Najcieńszy produkt, jaki stworzyliśmy, najbardziej zaawansowany wyświetlacz, jaki kiedykolwiek wykonaliśmy, napędzany niesamowitą mocą procesora M4. Wyobraźcie sobie wszystkie te rzeczy, które powstaną za jego pomocą" - napisał Tim Cook na swoim profilu na Twitterze, publikując kontrowersyjny filmik.

Reklama iPada - reakcja artystów

To oburzyło artystów na całym świecie. Uznali bowiem, że Apple chce odebrać im narzędzia do pracy, zniszczyć ich kreatywność i zastąpić wszystkie "piękne rzeczy" elektronicznym gadżetem.

Głos w sprawie zabrał m.in brytyjski aktor Hugh Grant, który powiedział, że ta reklama to niszczenie "ludzkiego doświadczenia". Protestował też Reed Morano, reżyser kilkunastu odcinków "Opowieści podręcznej" i wielu innych znanych artystów. Nic więc dziwnego, że koncern zareagował… choć filmik dalej dostępny jest na oficjalnych kanałach Apple.