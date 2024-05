Huawei idzie na laptopową wojnę z Apple. Samo hasło reklamowe "Lighter than Air, faster than pro" (czyli "lżejszy od Air i szybszy od Pro") uderza w dwa modele amerykańskiego koncernu. Do tego na premierze nowego sprzętu, chiński koncern cały czas wbijał szpile amerykańskiej konkurencji - pokazując, że ich Huawei MateBook X Pro 2024 jest o 30 proc. szybszy od MacBooka Pro z układem M3 pod maską.

Huawei MateBook X Pro 2024 - dane techniczne

I ma czym. Nowy MateBook X Pro to laptop wyposażony w najnowszy procesor Intel Core Ultra 9, do 32GB RAM i do 2TB SSD. Do tego dochodzi dotykowy panel OLED o częstotliwości odświeżania 120Hz i jasnością 1000 nitów. Do tego dochodzi długi czas działania na baterii o pojemności 72Wh, karmionej ładowarką 90W.

Huawei MateBook X Pro 2024 - najlżejszy obecnie laptop na świecie

Całość opakowano w cieniutką metalową obudowę, w trzech kolorach - czarnym, stalowym i białym. Komputer zaś waży zaledwie 980g, czyli o prawie 300g mniej niż MacBook Air (którego waga wynosi 1,24 kg).

Huawei MateBook X Pro 2024 - cena

Niestety nie będzie to tani sprzęt. Podstawowa wersja ma kosztować dwa tysiące euro czyli około 9 tysięcy złotych.

Czy sprzęt Huawei faktycznie działa tak dobrze, jak wygląda? O tym przekonamy się, gdy sprzęt wkrótce trafi do redakcyjnych testów.