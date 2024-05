Puszcza Białowieska to jeden z ostatnich w Europie lasów naturalnych, który zachował w wielu miejscach cechy lasu pierwotnego. Na obszarze 1500 kilometrów kwadratowych żyje klikanaście tysięcy gatunków zwierząt i roślin. To jeden z najstarszych parków narodowych na świecie, a od 1978 jest na liście światowego dziedzictwa UNESCO.

Reklama

Dlatego też Huawei, w ramach swojej inicjatywy TECH4ALL, która ma na celu włączenie cyfrowe i zakłada wsparcie partnerów firmy, by zadbać o cztery kluczowe domeny - środowisko, edukacja, opieka zdrowotna i rozwój - wsparł Białowieski Park Narodowy i udostępnił sprawdzony system monitoringu dźwiękowego.

AI w służbie przyrody

System składa się z 70 urządzeń offline AudioMoth Edge i trzech urządzeń Guardian, tworzących system czujników nagrywających odgłosy przyrody.

Reklama

Urządzenia AudioMoth Edge to zaawansowane rejestratory, które wychwytują ultradźwięki jak i częstotliwości słyszalne - mogą wykrywać zarówno odgłosy przyrody, jak i ludzi. Dane zapisywane są na kartach SD. Informacje te, za pomocą systemu Guardian, zasilanego energią słoneczną, trafiają do chmury w czasie rzeczywistym.

System działał na całym świecie

Polska jest kolejnym krajem, który wykorzystał tę technologię. Wcześniej użyto jej m.in w państwach na całym świecie. Na przykład w 2021 projekt Smart WhaleSounds wprowadzono, by chronić gatunki u wybrzeży Irlandii. Specjalnie zaprojektowany hydrofon, umieszczony na dwutonowej boi wykrywał delfiny i wieloryby. Dane pomogły zoptymalizować rozwój obszarów chronionych czy morskie planowanie przestrzenne.

Z kolei we Włoszech umieszczono urządzenia Guardian w trzech chronionych obszarach - lagunie Orbetello, jeziorze Buranoi i w kraterze Astroni. Czujniki zebrały 870 tys. nagrań oraz wysłały ponad 2000 alarmów o możliwej nielegalnej działalności, co spowodowało 30 kontroli.

Reklama

W Austrii zaś AI zajmuje się wpływem zmian klimatycznych na różnorodność gatunków nad Jeziorem Nezyderski, a na Filipinach i w Malezji systemy czujników próbują wyłapać dźwięki pił i ciężarówek, by powstrzymać nielegalną wycinkę lasów.

"Zbadaliśmy stan różnorodności puszczy"

Od 2019 roku Huawei współpracuje z ponad 30 globalnymi partnerami, wykorzystując technologie cyfrowe do ochrony i odbudowy 46 obszarów chronionych na całym świecie - od tropikalnych lasów deszczowych Amazonii, po oazy mokradeł we Włoszech i rafy koralowe u wschodniego wybrzeża Mauritiusa. Jestem dumny z tego, że jeden z takich projektów realizujemy również w Polsce, gdzie jesteśmy jako firma obecni już 20 lat - tłumaczy Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.

W najcenniejszym ekosystemie przyrodniczym - Puszczy Białowieskiej, która znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, razem z pracownikami Białowieskiego Parku narodowego oraz we współpracy z amerykańską fundacją Rainforest Connection, zbadaliśmy stan bioróżnorodności puszczy. Mamy nadzieję, że wyniki naszej wspólnej pracy przyczynią się do dalszej ochrony i zachowania tego unikalnego ekosystemu dla przyszłych pokoleń - dodaje

Ponad milion nagrań

Projekt prowadzono od 27 marca do 9 czerwca 2023. Czujniki zamontowano w 61 lokalizacjach. Udało się zdobyć ponad milion jednominutowych nagrań. AI wykryła na tych materiałach 56 gatunków (52 ptaki, 3 ssaki i jednego płaza), czyli 36 proc. wszystkich gatunków w Puszczy Białowieskiej. Najczęściej wykrywanymi gatunkami ptaków były pierwiosnek i dzięcioł duży, podczas gdy najrzadziej wykrywano dzięcioła średniego. Nagrań można posłuchać na stronie posluchajpuszczy.pl.

"Pierwszy raz w Polsce wykorzystano systemy Huawei"

Puszcza Białowieska to jeden z najcenniejszych obszarów bioróżnorodności w Polsce. Znamy już setki gatunków występujących na terenie naszego parku narodowego, ale wciąż nie mamy o nich pełni wiedzy i kompletnych danych o ich zachowaniach, co wydaje się szczególnie istotne w działaniach ochronnych. Cieszy nas, że to właśnie w Białowieskim Parku Narodowym po raz pierwszy w Polsce wykorzystano systemy Huawei, które pozwalają nam monitorować te niezbadane jeszcze w pełni zasoby dzikiej przyrody - wyjaśnia Wiesław Klimiuk, Kierownik Zespołu ds. Ochrony Przyrody Białowieskiego Parku Narodowego.