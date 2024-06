Aplikacja Gemini to nowy wirtualny asystent AI trafia wreszcie do Polski - oficjalnie poinformował Google. Jak go zainstalować? Wystarczy wejść do sklepu Play, wyszukać Gemini i zainstalować a potem uruchomić apkę i potem wybrać "włącz".

Jak działa Gemini?

Sam asystent działa, jak do tej pory. Możemy go wywołać przyciskiem bocznym, przesłać mu obraz, albo po prostu powiedzieć "Hey google". Odpowiedź dostajemy jednak już nie tylko mówioną, ale także otwiera się dodatkowe okno, w którym cała odpowiedź na nasze pytanie się pojawia.

Oczywiście Gemini dalej potrafi zadzwonić do wybranej osoby, ustawić minutnik, sterować urządzeniami w domu i robić całą resztę, którą ogarniał do tej pory zwykły asystent. Będzie dodatkowo też w stanie napisać SMS, czy zaprosić kogoś na kolację. Niestety nie jest w stanie jeszcze wygenerować obrazu, korzystając z funkcji AI. Pojawia się jedynie komunikat, że prace nad tą funkcją w języku polskim jeszcze trwają.

Gemini nie dostało nowego głosu

Nie da się za to niestety wciąż zmienić głosu Gemini/Asystenta na jakiś sympatyczniejszy, na przykład kobiecy. Wciąż mamy ten sam, irytujący głos z wersji bez AI.

Co ważne, Gemini trafi nie tylko na Androida. Za kilka tygodni, ta funkcja powinna trafić na aplikację Google w iOS.