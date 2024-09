Wraz z premierą iPhone'a 16 i innych urządzeń Apple, zaplanowaną na wrzesień 2024 roku, użytkownicy mogą spodziewać się nowej odsłony systemu operacyjnego iOS 18. Niestety, nie wszystkie informacje związane z tą aktualizacją są pozytywne.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jak zauważył serwis 9to5mac, użytkownicy starszych urządzeń Apple, próbując pobrać aplikację Netflix, otrzymają komunikat informujący o braku kompatybilności urządzenia z tą usługą.

Reklama

Aplikacja Netflix zniknie ze smartfonów i tabletów. Lista urządzeń

Netflix wycofał wsparcie dla urządzeń Apple, które nie są w stanie zainstalować systemu iOS 17 lub nowszego. Oznacza to, że użytkownicy iPhone'ów 8, 8 Plus, X, iPada 5 generacji (2017) oraz iPada Pro pierwszej generacji utracili dostęp do tej platformy streamingowej. Po zaktualizowaniu aplikacji Netflix na wspomnianych urządzeniach użytkownicy otrzymywali komunikat informujący o konieczności zainstalowania systemu iOS 17 lub nowszego, aby móc korzystać z najnowszych funkcjonalności.

Należy zaznaczyć, że Netflix wciąż funkcjonuje na wymienionych urządzeniach z systemem iOS 16. Jednak regularne aktualizacje aplikacji, oprócz nowych funkcji, wprowadzają również istotne poprawki bezpieczeństwa. To oznacza, że z czasem urządzenia te mogą przestać być wspierane, co w konsekwencji wymagałoby zakupu nowego sprzętu.

Reklama

Czym jest Netflix?

Netflix to jedna z największych platform streamingowych na świecie, oferująca szeroki wybór filmów, seriali, dokumentów i programów dla każdego. Dzięki Netflix możesz oglądać swoje ulubione produkcje kiedy chcesz i gdzie chcesz, na wielu różnych urządzeniach. Jak działa?

Abonament: Aby korzystać z Netflixa, musisz wykupić abonament. Dostępne są różne plany, różniące się między innymi jakością obrazu, liczbą urządzeń, na których można jednocześnie oglądać oraz możliwością pobierania filmów do oglądania offline.

Aby korzystać z Netflixa, musisz wykupić abonament. Dostępne są różne plany, różniące się między innymi jakością obrazu, liczbą urządzeń, na których można jednocześnie oglądać oraz możliwością pobierania filmów do oglądania offline. Ogromna biblioteka: Netflix oferuje dostęp do ogromnej biblioteki tytułów, w tym wielu oryginalnych produkcji (Netflix Originals), które są dostępne wyłącznie na tej platformie.

Netflix oferuje dostęp do ogromnej biblioteki tytułów, w tym wielu oryginalnych produkcji (Netflix Originals), które są dostępne wyłącznie na tej platformie. Rekomendacje: Algorytm Netflixa analizuje Twoje preferencje i na podstawie tego sugeruje Ci filmy i seriale, które mogą Ci się spodobać.

Algorytm Netflixa analizuje Twoje preferencje i na podstawie tego sugeruje Ci filmy i seriale, które mogą Ci się spodobać. Różnorodność urządzeń: Możesz oglądać Netflixa na wielu urządzeniach, takich jak smartfony, tablety, komputery, smart TV, a nawet niektórych konsolach do gier.

Jak pobrać aplikację Netflix?

Pobranie aplikacji Netflix jest bardzo proste i można to zrobić na większości urządzeń. Oto podstawowe kroki:

1. Sprawdź dostępność:

Android: Otwórz Google Play Store i wyszukaj "Netflix". Następnie kliknij "Zainstaluj".

Otwórz Google Play Store i wyszukaj "Netflix". Następnie kliknij "Zainstaluj". iOS: Otwórz App Store i wyszukaj "Netflix". Kliknij "Pobierz".

Otwórz App Store i wyszukaj "Netflix". Kliknij "Pobierz". Poszukaj aplikacji Netflix w sklepie z aplikacjami Twojego telewizora. Nazwa sklepu może się różnić w zależności od producenta (np. Samsung Apps, LG Content Store).

Windows: Możesz pobrać aplikację ze sklepu Microsoft Store lub oglądać Netflix bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Możesz pobrać aplikację ze sklepu Microsoft Store lub oglądać Netflix bezpośrednio w przeglądarce internetowej. macOS: Aplikację znajdziesz w Mac App Store.

2. Zaloguj się lub utwórz konto:

Jeśli masz już konto Netflix, zaloguj się.

Jeśli nie masz konta, utwórz je na stronie Netflix.

3. Rozpocznij oglądanie: