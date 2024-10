"Według firmy badawczej GfK w tym roku w okresie od stycznia do sierpnia wśród pierwszych dziesięciu najchętniej kupowanych soundbarów aż 7 stanowiły modele tego producenta. Z kolei jeśli chodzi o wartość sprzedaży, to także aż 7 modeli firmy Samsung znajduje się w TOP 10. Co warto podkreślić, najwyższą pozycję zajmuje przedstawiciel Q-Serii, czyli model HW-Q990" - pisze w komunikacie prasowym Samsung.

Reklama

Samsung prezentuje dane GfK, z których wynika, że między styczniem a sierpniem 2024 sprzedano o 6 proc. modeli z tylnymi głośnikami więcej niż w podobnym okresie 2023. To oznacza, zdaniem koreańskiego producenta, że co piąty nabywca soundbara Samsunga kupuje model z najwyższej półki.

Q-Symphony czyli współpraca telewizora z soundbarem

Co te soundbary potrafią? Model HW-990D oferuje dźwięk 11.4, który dzięki tylnym głośnikom praktycznie nas otacza. A do tego urządzenia te współpracują z wybranymi telewizorami Samsunga i w trybie Q-Symphony wykorzystują także głośniki telewizora, by wzmocnić dźwięk.